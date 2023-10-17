Участник Евровидения 2023 от Финляндии поиздевался над украинским флагом на концерте (видео)

Представитель Финляндии на Евровидении в 2023 году дал концерт в Таллине, во время которого поиздевался над украинским флагом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пользователя соцсети X, которая раньше называлась Twitter.
Во время выступления поклонники Käärijä передали на сцену флаг Украины.
Вместо того, чтобы развернуть его, он просто взял и швырнул знамя под стол, размахивая руками и произнося "Нет-нет-нет".
Позже артист переложил сине-желтое знамя под стол с аппаратурой, и до конца концерта он лежал на полу.
не выиграл евровидение, но выиграл конкурс ублюдков, не парься. pic.twitter.com/yQftCB0CPS — рейхенбахский водопад (@Reg_Bah) October 16, 2023
Украинцы не ожидали от артиста такого поведения и пожалели, что голосовали за него на песенном конкурсе.
Käärijä (фото: instagram.com/paidatonriehuja)
Напомним, на Евровидении Käärijä подружился с группой TVORCHI, а любимой своей артисткой исполнитель назвал Верку Сердючку.
А недавно исполнитель засветился в stories российской группы Little Big, которые в июне прошлого года выехали из России в США, осудив действия своего президента.
Käärijä и Little Big (фото: instagram.com/littlebigband)
Недавно Оля Полякова вспомнила, как Кадыров и Тимати запугивали украинских артистов.
Также мы писали, что The Hardkiss выпустили клип, посвященный украинским энергетикам.