Вб'ю всіх, спалю квартиру! У Миколаєві власник кафе облив дівчину помиями та побив (відео)

У Миколаєві власник кафе напав на дівчину і побив за прохання не виливати помиї та фекалії відрами прямо на вулицю біля будинку, в якому знаходиться цей заклад. На місце інциденту приїжджала опергрупа поліції, неадеквата затримали. Про це повідомляє місцеве видання "Новини-N".

Постраждала Марія розповіла, що чоловік на її зауваження відреагував вкрай агресивно, кидався з кулаками і розмахував ногами, брутально лаявся. Після цього вона викликала правоохоронців, а сама чекала на їх приїзд біля будівлі по вулиці Спаська 43/3, взявши електрошокер для самозахисту. У цьому будинку вона і проживає.

За її словами, господар кафе, яке розташоване на першому поверсі, орендує також і підвал, який затопило після прориву каналізації 8 червня. Власники кафе виносили відрами помиї і виливали прямо на асфальт і на газон прямо на вулиці. Коли дівчина стала обурюватися, человік облив її фекаліями і вдарив порожнім відром.

В цей час на місце конфлікту вийшли інші мешканці будинку, одна з яких застосувала проти "ресторатора" газовий балончик.

Поки не приїхала поліція, чоловік став погрожувати присутнім фізичною розправою. Як розповіла Марія, він обіцяв убити і її, і всіх сусідів, і спалити квартиру потерпілої. Одній жінці стало погано.

Фото: novosti-n.org

Тепер дівчина змушена жити у батьків, оскільки боїться повертатися додому.

"Всі жителі хочуть, щоб вони звідти з'їхали. Тут люди живуть десятиліттями, і ніколи не було жодних конфліктів з орендарями. Спочатку вони 2 роки мучили сусідку, яка живе над ними, то знесли несучу стіну, від чого у неї пішли тріщини по стіні в квартирі, то незаконну конструкцію перед її вікнами встановили, тепер вони дісталися до інших сусідів", - розповіла Марія.

Зазначимо, що на власників кафе мешканці будинку писали скарги і в поліцію, і в міськраду, і в адміністрацію Центрального району, однак реакції за два роки немає ніякої.

Відео: YouTube / Новини-N

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