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Прибрати живіт і схуднути заважає один гормон: лікар пояснила, як з цим впоратися

Фото: Лікар назвала гормон, який заважає прибрати живіт і схуднути (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

При сильному стресі в організмі людини виробляється гормон кортизол, який так і називають - гормон стресу. Він бере участь у багатьох біологічних процесах і велика кількість цього гормону заважає схуднути та прибрати живіт.

Як можна впливати на цей гормон, розповіла лікар Марія Вороненко у своєму Telegram-каналі.

Кортизол - це гормон, який утворюється в корі надниркових залоз і захищає організм від стресу, регулює рівень артеріального тиску, бере участь в обміні білків, жирів і вуглеводів.

При постійному і хронічному стресі, який пов'язаний з фінансовими труднощами, проблемами у відносинах, невпевненістю або занепокоєнням з приводу здоров'я або життя, свого або близьких, кортизол виробляється у великих кількостях. І це призводить до порушень при обміні речовин.

За словами фахівця, в нормальних умовах гормон кортизол виділяється в проміжку між 07:00 і 10:00 годинами ранку.

Підвищують рівень кортизолу стреси, кофеїн, алкоголь, нікотин, надмірні навантаження і голодування.

Як кортизол заважає схуднути?

Надмірне виділення кортизолу спалює м'язи та провокує збільшення вісцерального жиру. Це призводить до появи "кортизолового живота" і постійної тяги до солодкого.

Наслідки високого рівня кортизолу

  • Ожиріння
  • Дисбаланс цукру в крові
  • Синдром хронічної втоми

Як знизити рівень кортизолу

1. Зменшити дозу кофеїну та інших стимуляторів, особливо в стресових ситуаціях

2. Робити зарядку зранку і пити воду з лимоном.

3. Жорсткі дієти змінити на збалансоване харчування.

4. Висипатися і дотримуватися нормального режиму дня.

До речі, раніше ми розповідали про те, які способи фізичної активності, крім бігу, можуть допомогти спалити зайві калорії та схуднути.

А також ми писали про те, які п'ять ранкових звичок вам допоможуть позбавитися від зайвої ваги.

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