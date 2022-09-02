Прибрати живіт і схуднути заважає один гормон: лікар пояснила, як з цим впоратися

Кортизол - це гормон, який утворюється в корі надниркових залоз і захищає організм від стресу, регулює рівень артеріального тиску, бере участь в обміні білків, жирів і вуглеводів.

При постійному і хронічному стресі, який пов'язаний з фінансовими труднощами, проблемами у відносинах, невпевненістю або занепокоєнням з приводу здоров'я або життя, свого або близьких, кортизол виробляється у великих кількостях. І це призводить до порушень при обміні речовин.

За словами фахівця, в нормальних умовах гормон кортизол виділяється в проміжку між 07:00 і 10:00 годинами ранку.

Підвищують рівень кортизолу стреси, кофеїн, алкоголь, нікотин, надмірні навантаження і голодування.

Як кортизол заважає схуднути?

Надмірне виділення кортизолу спалює м'язи та провокує збільшення вісцерального жиру. Це призводить до появи "кортизолового живота" і постійної тяги до солодкого.

Наслідки високого рівня кортизолу

Ожиріння

Дисбаланс цукру в крові

Синдром хронічної втоми

Як знизити рівень кортизолу

1. Зменшити дозу кофеїну та інших стимуляторів, особливо в стресових ситуаціях

2. Робити зарядку зранку і пити воду з лимоном.

3. Жорсткі дієти змінити на збалансоване харчування.

4. Висипатися і дотримуватися нормального режиму дня.