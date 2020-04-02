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Прибирання при коронавірусі: ці предмети потрібно дезінфікувати обов'язково

STYLERКоронавірус    02.04.2020 - 18:29
Прибирання при коронавірусі: ці предмети потрібно дезінфікувати обов'язково
Як продезінфікувати своє житло (Колаж РБК-Україна)

Фахівці розповіли, як правильно дезінфікувати будинок, коли в ньому є хворі

Коронавірус в Україні зафіксований станом на 2 квітня вже у 804 пацієнтів. В цілях недопущення розповсюдження хвороби, у країні продовжено карантин до 24 квітня, введені більш жорсткі правила, а медики рекомендують дотримуватися всіх рекомендації та правил гігієни, щоб мінімізувати ризик зараження.

Фахівці розповіли, які предмети в домі потрібно обов'язково мити та дезінфікувати кожен день в умовах епідемії коронавірусу. Про це пише "КП в Україні".

Дверні ручки. Потрібно мити з милом або обробляти антисептиком. Бажано обробляти їх відразу після повернення додому, а після цього вимити руки.

Вимикачі світла. Якщо вдома всі здорові – раз у кілька днів протирати серветкою з антисептиком. Якщо вдома є хворі – два рази на день.

Ручки шаф. Під час прибирання мити з милом і протирати антисептиком.

Тверді спинки стільців, крісел. Під час прибирання мити з милом або протирати антисептиком.

Письмові столи, столики. При прибиранні мити з милом або протирати антисептиком.

Кухонні стільниці. Мити звичайними засобами для кухні або протирати серветками з антисептиками на основі спирту – 1 раз в день. Якщо в будинку є хворі – два рази на день.

Побутова техніка. Протирати панелі управління серветками з антисептиками на основі спирту, можна протирати горілкою.

Змішувачі. Миємо звичайними мийними засобами з рясними промиваннями гарячою водою – 1 раз в день. Якщо в будинку є хворі – два рази на день.

Раковини. Мити зі звичайними мийними засобами та промиваннями раз на день або через день. Якщо в будинку є хворий – два рази на день.

Туалетні приналежності. Мити звичайними засобами під водою, якщо в будинку є хворий – додатково обробляти серветками з антисептиками.

Туалети. Мити в останню чергу під час прибирання і використовувати звичайні дезінфекційні засоби на основі хлору.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Уляна Супрун дала рекомендації про догляд за людьми на самоізоляції.

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