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Убивцю водія BlaBlaCar Тараса Познякова засудили до довічного (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У 2016 році попутник убив Тараса Познякова – водія, що підібрав чоловіка через онлайн-сервіс BlaBlaCar. Чоловіка визнано винним і засуджено до довічного ув'язнення з конфіскацією всього майна.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Так, Київський апеляційний суд 9 червня вирішив залишити без змін вирок Києво-Святошинського районного суду від 28 травня 2019 року. Відтак, обвинуваченому присудили довічне із конфіскацією усього майна.

У прокуратурі засудженого визнали винним одразу за декількома статтями:

  • умисне вбивство,
  • розбій,
  • незаконне заволодіння транспортним засобом,
  • незаконне поводження зі зброєю,
  • підроблення і використання підроблених документів.


Тарас Позняков (фото із соцмереж)

Що було раніше?

За даними розслідування, 4 квітня 2016 року потерпілий на власному автомобілі Audi-A6 виїхав зі Львова до Києва з метою працевлаштування. За допомогою сервісу BlaBlaCar він погодився підвезти двох незнайомих йому осіб, які представилися бійцями Правого сектора.

Однак, до Києва він не доїхав, а зник разом з автомобілем, який пізніше виявили в Києво-Святошинському районі.

Інтерпол оголосив у розшук двох підозрюваних у викраденні водія, один з яких був громадянином Росії. У серпні 2016 одного з них - колишнього бійця Правого сектора Дмитра Голуба затримали й взяли під варту. Інший - громадянин Росії в березні 2019 загинув у результаті вибуху у квартирі на проспекті Науки в Києві.

Засуджений Дмитро Голуб (mvs.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що Тарас Позняків, якого вся Україна шукала кілька місяців, був убитий трьома пострілами з пістолета.

Також, коли правоохоронці затримали Дмитра Голуба у викраденні Тараса Познякова, то у вбивстві не зізнавався.

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