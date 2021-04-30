Вбивцю 7-річної Марійки Борисової ніхто з рідних ховати не хоче: що відомо

Джерело видання в поліції розповіло, що всі пов'язані з самогубством Миколи, який повісився в СІЗО на шматках простирадла, слідчі дії завершені, і експерти вже провели розтин.

Також є прокурорський дозвіл на похорон, проте ніхто з рідних померлого не поспішає це зробити.

Чимало жителів села Щасливе категорично проти того, щоб ховати підозрюваного у звірячому вбивстві дитини на місцевому кладовищі поруч з його жертвою.

Також повідомляється, що родичів в Україні у нього немає.

Зазначимо, що як розповідали раніше члени громади, у Миколи є троє дітей. Двоє з них нібито живуть в РФ. Сам чоловік також народився в Росії, і у Щасливе приїхав 35 років тому з дружиною і донькою Оленою, де тут у сім'ї народилося ще два сини. Коли дочка виросла, то поїхала на заробітки в Польщу, а потім осіла в РФ. Пізніше сини Миколи теж поїхали до Росії кудись на заробітки. Через деякий час донька забрала матір до себе. Останні чотири роки Миколи жив один у квартирці в двоповерховому бараці в 100 метрах від будинку Марійки Борисової та дружив з батьком дівчинки.

Стало відомо, що доросла дочка Миколи, яка проживає в Росії в Санкт-Петербурзі, вже дзвонила і спілкувалася зі слідчим, який веде кримінальне провадження. Олена заявила, що взяти на себе клопоти, пов'язані з похоронами, погодилася далека родичка її батька. Вона й має вести переговори з поліцією.

Якщо родичка Миколи так і не вийде на контакт з правоохоронцями, самогубцю поховають казенним коштом. Найімовірніше, на кладовищі біля селища Геологів під Херсоном.