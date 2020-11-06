Убивця дитини живе поруч: у Харкові вже 9 років не можуть покарати винуватця трагедії

У Харкові дев'ять років тому загинула 14-річна Аня Пасіка, але винуватець аварії продовжує гуляти на волі. Більш того водій "Москвича" живе неподалік від сім'ї дівчинки.

Чоловіка, під колесами якого загинула дитина, не позбавили прав, він не відбував строк, та не відшкодував ні копійки збитку сім'ї, пише Obozrevatel.

Трагедія сталася в день народження дівчинки - 28 квітня 2011-го. В цей день Ані виповнилося 14 років. А 49-річний водій Сергій Щ. жодного дня не провів у СІЗО. Більш того, він працює приватним таксистом.

"Я була вдома з молодшою маленькою дочкою. О восьмій вечора старша, Анюта, завжди вже вдома. Було пів на восьму і я набрала його, запитала: "Ти де?" Вона тоді відповіла, що гуляє з племінницею на стадіоні. Він тут у нас недалеко, там всі діти зазвичай гуляють. Я покликала її додому. "Добре", - відповіла дочка. А трохи пізніше подзвонили сусіди і сказали, що Аню збила машина", - розповідає Наталя Токарєва, мама Ані.

Пізніше з'ясувалося, що водій "Москвича" їхав зі швидкістю більше 100 км/год. Таксист дуже поспішав забрати пасажирів з вокзалу. Дівчинку після ДТП він чомусь переніс - сказав, що хоче звільнити проїжджу частину.

Дівчинка пролежала в лікарні три дні, але на операцію через набряк мозку лікарі не зважилися.

За іронією долі водій-вбивця живе поруч сім'єю.

"Майже щодня бачимо його, ходимо одними дорогами. Дуже боляче, коли ти бачиш, як під'їжджає і усміхається тобі в очі ця людина. Ми його обличчя дізнаємося з десятків в потоці автомобілів. Хоч він і змінює машини, все одно відразу впізнаємо його", - каже мама дівчинки.

Аня Пасіка

Одного разу Сергій прийшов до школи, де навчається молодша сестричка Ані. Одного разу він налякав маму дівчинки, що, мовляв, дивись, у тебе є молодша дочка.

Ще в 2011 році справа про смертельну ДТП була передано в суд. Водій прийшов тільки на перше засідання, не з'явився навіть на оголошення вироку. В результаті він потрапив під амністію, тому що у нього є малолітні діти.

Але батьки не відступають, хоч і чують постійні відмови.

Аня Пасіка з мамою

"Приходжу в поліцію, а мені кажуть: "Вашу справу закрито". "Як закрито?!" Мені знову: "Та ви заспокойтесь, годі вже". Ні, я не заспокоюся, не дочекаються, я продовжую боротися. Цей чоловік міг уникнути зіткнення, там було куди звернути. Він міг розбити машину, але врятувати мою дочку! Він цього не зробив. Його провина доведена, а ось покарання дев'ять років немає. Хоч якесь покарання ця людина повинна понести", - впевнена Наталія.

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