Вбивця 7-річної Марійки Борисової повісився у камері СІЗО: лишив записку

Інформацію про суїцид арештанта підтверджують також інші ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Підозрюваного в згвалтуванні та вбивстві дитини знайшли в петлі сьогодні.

Попередньо відомо, що Микола дочекався, поки співкамерник засне, порвав постільну білизну, змайстрував з неї мотузку. Потім прив'язав її до віконної решітки, і поліз у петлю.

Чоловіка без ознак життя в петлі під вікном помітив сусід, коли прокинувся - він покликав інспектора, але Микола вже був мертвий.

Також стало відомо, що підозрюваний у звірячому вбивстві дівчинки залишив передсмертну записку. Її забрала слідчо-оперативна група з Херсонського відділу Національної поліції, співробітники якого оглядали камеру.

Зміст документа поки не розголошується. За неофіційною інформацією, в записці чоловік просив вибачення у своєї дочки, і наполягав на своїй невинності.

Зауважимо, що чоловік, який вже раніше мав судимості, після загибелі 7-річної Борисової перед своїм затриманням в селі Щасливе вже намагався накласти на себе руки. Так, чоловік перерізав вени на руках, але його врятували поліцейські та медики.

В особовій справі заарештованого в СІЗО Херсона фігурувала позначка, що Микола має схильність до суїциду.

Стверджується, що в камері він до останнього моменту поводився спокійно: не порушував режим, не відмовлявся від їжі, з 58-річним сусідом по камері не конфліктував.