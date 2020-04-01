Вбивство українця в аеропорту Лісабона: близькі розповіли про загиблого (фото)

У Португалії вбили українця в аеропорту Лісабона - інспектори міграційної служби жорстоко побили 40-річного чоловіка у кімнаті медичної допомоги, а потім намагалися приховати злочин і оголосили, що смерть настала не в результаті побоїв, а від нападу епілепсії.

Трьох підозрюваних офіцерів у віці 42, 43 і 47 років вже затримали - у разі доведення провини їм загрожує до 25 років в'язниці. Рішенням суду їх помістили під домашній арешт, без контактів. Також інцидент призвів до відставки директора імміграційної служби в Лісабоні.

Трагедія сталася в ніч проти 12 березня, але тільки нещодавно, після проведення розтину і виявлення причини загибелі - викликала великий резонанс в Португалії.

Місцеві ЗМІ з'ясували ім'я вбитого українця і зв'язалися з його родичами і друзями. У Ігоря Гоменюка залишилися батько (мати померла кілька тижнів тому), сестра, дружина і двоє дітей: 14-річна донька та 8-річний син. Чоловік потрапив до Португалії мимохідь, а працював на будівництві в Бельгії. Про це повідомляє газета Publico.

Ігор грав у футбол і був фанатом львівських "Карпат", був "патріотом, підтримував Україну проти російської агресії", але в жодну партію не входив.

Як заявив адвокат Хосе Гаспар, який представлятиме сім'ю загиблого, зараз дружина Гоменюка Оксана - вчителька молодших класів - хоче, щоб тіло її чоловіка прибуло до України. Так, у зв'язку з пандемією коронавіруса прямі рейси були скасовані, і посольство очікує відновлення спеціального польоту. А також вона просить державної компенсації від Португалії.

Ігор Гоменюк з дружиною і донькою (Фото з Facebook-сторінки Оксани Гоменюк)

Друг Ігоря розповів журналістам на телефонній конференції з перекладом президента Асоціації українців у Португалії Павла Садохи, що знав загиблого 16 років, і живе в тому ж місті, у Новояворівську, в 45 хвилинах від Львова. Чоловік каже, що Гоменюк мав приїхати до Бельгії на роботу на будівництво на півроку - його спеціальністю була фасад будівель.

Також він заперечує, що у Ігоря були проблеми з епілепсією, він знає лише про проблеми із серцем.

Консул українського посольства Володумир Камарчук каже, що інспектори імміграційної служби повідомили 11 березня про заборону Гоменюку на в'їзді з причини відсутності документів, що підтверджують його приїзд в якості туриста.

За словами консула, SEF хотіли відправити його назад до Туреччину - рейс був із Стамбула - на наступний день. Але все змінилося: "12 березня в 23:45 я отримав короткий електронний лист, в якому говорилося, що цей громадянин помер. Ми зателефонували інспектору, який сказав нам, що у нього був епілептичний припадок і що він помер до прибуття INEM. Не було жодних доказів того, що щось було не так".

В посольстві зробили звичайну процедуру, зателефонувавши в українську поліцію, щоб знайти сім'ю. Рідні заявили, що у нього ніколи не було нападів епілепсії, й після перегляду репортажу на телебаченні українське посольство усвідомило, що в імміграційній службі "опускають правду".

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