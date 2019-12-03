Вбивство трирічної дитини в Києві: з'явилося фото другого кілера

Вбивство сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва і замах на нього було скоєно двома кілерами, які служили на Донбасі в Українській добровольчій армії (УДА). Цю інформацію підтвердив командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт з позивним "Червень". Нещодавно з'явилося фото другого кілера, 19-річного Євгенія Семенова.

Його опублікував екс-нардеп Ігор Мосійчук. Семенов уродженець Одеської області, навчався в Одеському морехідному училищі. Добровольцем в УДА став у 2017 році.

Євген Семенов (фото: Telegram/Ігор Мосійчук)

Нагадаємо, раніше була оприлюднена інформація про другого ймовірного вбивцю. Ця Андрій Лаврега з позивним "Тихий", ще до 1 червня 2019 року він був бійцем. Він також відомий під псевдонімом "Олександр Яровий", йому 18 років.

Андрій Лаврега (фото: facebook.com/lavrega)

Командир "Аррати" Гергерт шокований подією і не може зрозуміти, чому сміливий і дисциплінований хлопець, який отримав від Порошенка орден "За мужність" почав стріляти в центрі Києва.

Лаврега отримав нагороду від Порошенка (відео: facebook.com/Ruslan Ignatchenko)

Втім, на думку "Червня" на такі дії колишніх добровольців штовхає те, що у них немає статусу. І після повернення з війни ніхто не допомагає їм соціалізуватися.

Нагадаємо, 1 грудня близько 17:15 у центрі Києва на перетині вулиць Льва Толстого і Тарасівської при замаху на В'ячеслава Соболєва був застрелений його трирічний син Саша. Дитина сиділа на задньому сидінні Range Rover, куля потрапила хлопчику в шию.

В'ячеслав Соболєв з дружиною Інною (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

Пізніше стало відомо, що стріляли з номера 310 хостелу під назвою Fire Inn. Кілер зробив один постріл з гвинтівки калібру 7,62 мм. Хто саме стріляв, в поліції поки не повідомили.