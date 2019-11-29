Вбивство тату-майстра в Тернополі: несподіваний поворот у гучній справі

Відомого тернопільського тату-майстра, 27-річну Тетяну Подвашевську вбили у власній квартирі в квітні 2019 року. Головним підозрюваним став її друг, 25-річний Андрій Горбатюк. Він намагався втекти від співробітників правоохоронних органів, але його вдалося затримати у Львові.

На даний момент Андрій Горбатюк перебуває під слідством і 28 листопада відбулося чергове судове засідання, на якому йому знову продовжили термін утримання під вартою. Однак на суді виступила мама загиблої дівчини, яка заявила, що хоче отримати від Горбатюка компенсацію у вигляді двох мільйонів гривень. Частину грошей вона хоче віддати на благодійність.

"Моя дочка страждала, вона була жива, але вона страждала. Коли я відкрила її труну, то побачила, що вся її ліва рука була порізана. Вона у мене була лівша і вона цією рукою відбивалася. Вся шия в неї теж була в порізах. А ще й по спині. Вона мучилася, дуже мучилася. Більше 50 ударів було на ній. Вона була сенсом мого життя, і я вимагаю компенсацію у два мільйони гривень за моральну шкоду. Я не хочу цих грошей, я хочу, щоб половина цих грошей пішла на церкву, а друга половина – на тих дітей, які хворіють", - сказала мама загиблої дівчини.

У справі про вбивство тату-майстра в Тернополі нові деталі

Нагадаємо, страшна трагедія з тату-майстром Тетяна Подвашевською сталася в квітні 2019 року. Її тіло виявили в квартирі, де вона проживала зі своїм бойфрендом. Шансів вижити у дівчини не було - на її тілі виявило множинні порізи, а також сліди від укусів іклами.