Вбивство студентки у Львові: з'явилися нові подробиці трагедії

Квартиру орендували для дня народження Даші

Квартиру орендував молодий чоловік дівчини. Він приїхав з іншого міста, щоб відзначити з нею її день народження. Зв'язок з нею зник близько 16:00 і мати студентки відразу забила на сполох.

Сусіди кажуть, що було тихо – жодного шуму боротьби або сварки не було. Тіло дівчини виявила господиня квартири. У поліції розповіли, що на тілі було багато ножових поранень в область грудної клітини. В той день ні Дарина, ні її хлопець алкоголь не пили. Вони спочатку орендували квартиру на добу, а потім продовжили ще на один день.

Хлопець сильно ревнував Дарину

Дарина зі своїм бойфрендом підтримували стосунки близько двох років. Вони жили в різних містах, але бачилися регулярно. Молодий хлопець часто приїжджав до Львова. Він ніде не працював і займався програмуванням.

Незадовго до трагедії між закоханими сталася сварка. Хлопець забрав у Дарини телефон, і дівчина звернулася із заявою в поліцію. Але через кілька днів вона забрала заяву і сказала, що претензій до хлопця немає.

Вбивство сталося на ґрунті ревнощів

"Оскільки ми з ним спілкувалися, це на грунті ревнощів, на побутовому ґрунті виник такий конфлікт. Йому тепер важко пояснити свої дії", - розповів керівник Львівського міського управління поліції Павло Герасим.

На тілі Дарини було виявлено 9 ножових поранень в області грудей, які стали для неї смертельними. Молодий чоловік вже зізнався у скоєнні злочину. Він розповів, що втік після вчинення злочину через вікно, через те, що знав, що в будинку є камера. Спочатку він дістався до Дрогобича, а звідти – в Східницю. Зупинився в одному з місцевих хостелів, де його й знайшла поліція.

19-річному жителю Житомирської області загрожує до 15 років позбавлення волі.