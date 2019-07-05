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Вбивство співробітниці Ради під Києвом: нові подробиці жахливого злочину

STYLERЖиття    05.07.2019 - 08:36
Вбивство співробітниці Ради під Києвом: нові подробиці жахливого злочину
Вбивство гардеробниці Ради під Києвом (фото: колаж РБК-Україна)

У справі про вбивство гардеробниці Ради з'явилися нові подробиці

Вбивство 66-річної Антоніни Шпир, яку знайшли мертвою в кукурудзяному полі, стало обростати новими деталями. Основна версія загибелі гардеробниці Верховної Ради - умисне вбивство. Про це повідомляє КП.

На шиї жінки залишилися сліди від задухи. Крім того, видно смугу від предмета, яким її могли душити. На полі, де знайшли пенсіонерку, поліція виявила сліди волочіння.

Антоніна пропала 29 червня, коли поверталася додому з дачі. Є також інформація про те, що жінка вийшла з маршрутки Фастів-Юрівка і пішла через кукурудзяне поле в село Деминовка. Її тіло виявили 3 червня. При цьому її речей поруч не було.

Вбивство співробітниці Ради під Києвом: нові подробиці жахливого злочину

Антоніна Шпир (фото: facebook.com)

За даними видання Страна, Антоніну знайшли з кляпом у роті. Місцеві жителі припускають, що її могла згвалтувати.

Для встановлення остаточних причин смерті тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Вбивство співробітниці Ради під Києвом: нові подробиці жахливого злочину

Вбивство гардеробниці Ради під Києвом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Правоохоронці не підтвердили, що жінка працювала гардеробницею у Верховній Раді, але за словами журналістів, вона дійсно працювала в Парламенті.

Вбивство співробітниці Ради під Києвом: нові подробиці жахливого злочину

Вбивство гардеробниці Ради під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

Журналіст "КП" в Україні" Олена Галаджій заявила, що Антоніна працювала в гардеробі з 1-го входу і була дуже позитивною людиною з акуратною зачіскою.

Також кажуть, що жінка влаштувала на місце гардеробниці в Раду свою племінницю, щоб вона могла підробити, коли закінчувала інститут.

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