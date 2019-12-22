Вбивство Шеремета: спливли несподівані подробиці про злочин

У справі про вбивство Шеремета з'явилися нові подробиці. Так журналіста і телеведучого каналу NewsOne Андрія Павловського викликали на допит, про що він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наголошується, що Павловському зателефонували з Головного слідчого управління, щоб передати повістку. Причиною є те, що знімальна група NewsOne опинилася на місці вибуху автомобіля першою.

"Знову викликають на допит щодо вбивства Павла Шеремета. Справа в тому, що коли вбили Шеремета, моя журналістка перебувала на редакційному завданні, знімала сюжет про те, куди поділися пам'ятники", - сказав Паловский.

Однак потім журналістка почула вибух, побігла до нього і зняла автомобіль, який горів. "Для мене ця історія не дивна, оскільки стався вибух у центрі міста, тому там будь-яка знімальна група могла опинитися", – зазначив він.

Подібна ситуація зовсім журналіста не порадувала. Він зазначив, що має намір підписати договір з адвокатом.

Раніше Сенцов заявив, якщо до злочину причетні обвинувачені ветерани АТО і волонтери, то це справжній жах. Однак є ймовірність, що хтось намагається втриматися на посаді і тоді йдеться про державну зраду.