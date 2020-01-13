Вбивство Шеремета: спливли цікаві деталі про фігуранта справи

В Україні триває розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Підозрювані ветерани АТО Владислав та Інна Грищенко на даний момент перебувають під вартою.

Як показало розслідування, вони були причетні ще до одного замаху на жителя Івано-Франківської області, 61-річного Михайла Чекурака. Саме цей замах допоміг слідчим вийти на організаторів вбивства Павла Шеремета, пише видання OBOZREVATEL.

Михайло Чекурак помер в Івано-Франківську власною смертю і як стверджують родичі, останні дні він перебував у лікарні під цілодобовою охороною.

"Йому стало погано два тижні тому – скаржився на слабкість, болі в серці і запаморочення. І помер він на лікарняному ліжку, так що смерть, скоріше всього, природна", - розповіли родичі Чекурака.

Михайло Чекурак був однією із важливих фігур в розслідуванні цілого ряду злочинів, які вели до вбивства Павла Шеремета. Замах на життя Чекурака було скоєно в липні 2018 року. Чоловік виявив саморобний вибуховий пристрій під автомобілем у дворі власного будинку.

Як встановила поліція, це вибуховий пристрій був дуже схожий на той, який виявили в автомобілі Шеремета. Завдяки ДНК слідчі вийшли на слід підозрюваних – ветеранів АТО Владислава та Інну Грищенко. Ще один фігурант, Іван Вакуленко, загинув кілька місяців тому і за офіційною версією, він покінчив з собою.

Як встановили слідчі, Чекурака замовив екс-регіонал та бізнесмен Василь Шкондеюк, нібито за борги. На даний момент він також знаходиться під вартою.

Коли поліція почала відпрацьовувати версії, вона вийшла на Юлію Кузьменко та Андрія Антоненко, які також стали підозрюваними у справі про вбивство Павла Шеремета.

Чекурака в Івано-Франківську називали "кримінальним авторитетом" і за даними від місцевих жителів, він не займався бізнесом, а тільки злочинами. На момент своєї смерті він перебував під слідством. Він вибивав гроші з місцевих підприємців, судився з дружиною і навіть підпалив ресторан власної тещі.