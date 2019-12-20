Вбивство Шеремета: прихильники підозрюваних розгромили будівлю суду (фото)

Вбивство Павла Шеремета було оголошено розкритим більш ніж через три роки після його вчинення. 20 грудня плановане клопотання про апеляцію однієї з підозрюваних у справі Юлії Кузьменко так і не відбулося через неявку деяких прокурорів. Прихильники лікаря і волонтера з ранку чергували під будівлею і не покидали його з вимогою розглянути скаргу Кузьменко, а не переносити слухання на 24 грудня.

Всього біля будівлі суду зібралося 100 чоловік, які штурмували його. Як повідомляє видання "Страна", людей-захисників Кузьменко силовики виводили силоміць, після цього в залі і коридорах установи залишилися пробиті стіни, поламані лави і вирвані дверні ручки.

Прихильники Кузьменко розгромили будівлю (strana.ua)

В результаті зіткнень поліції і ветеранів в Апеляційному суді Києва, де сьогодні повинні були розглянути апеляцію на запобіжний захід підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко, постраждав один з активістів. Відзначається, що з травмою шиї госпіталізовано Андрія Янченко, екс-командир 25-го батальйону територіальної оборони Київської області "Київська Русь".

Нагадаємо, 13 грудня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Юлії Кузьменко у вигляді утримання під вартою до 8 лютого 2020 року. Адвокати намагаються оскаржити рішення суду.