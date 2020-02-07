Вбивство Шеремета: з'явилися важливі докази по фігуранту справи

Справа про вбивство Павла Шеремета, яку оголосили розкритою, продовжує розвалюватися. Так, нещодавно з'явилися важливі докази, що спростовують причетність до вбивства волонтера і військової медсестри Яни Дугарь, яку слідство назвало "розвідницею".

Так, адвокати Микола Оріховський та Віталій Коломієць заявили, що про невинність їх підзахисної свідчать три важливих докази. Клопотання вже передано в ГПУ, пише "Радіо Свобода".

По-перше, зріст Яни Дугарь як мінімум на 10 сантиметрів вище, ніж у дівчини, що робила фотозйомку на місці незадовго до вибуху авто Шеремета в липні 2016-го.

Тоді камери відеоспостереження зафіксували ту саму "розвідницю" - дівчина на деяких кадрах проходила повз стовп чи дерево, що дало можливість визначити її зріст.

Яна Дугарь вище дівчини, яку називають "розвідницею" (фото: radiosvoboda.org)

По-друге, Яна Дугарь, в цей час була на фронті, де допомагала пораненим у військовому госпіталі Покровська. Цей факт підтвердили п'ять свідків.

І, нарешті, по-третє, Яна Дугарь пройшла допит на поліграфі, який підтвердив з імовірністю 99%, що дівчина не брала участі в підготовці і вчиненні злочину. Крім того, з такою ж вірогідністю вона не обговорювала підготовку злочину з іншими фігурантами у справі.

Нагадаємо, нещодавно суд продовжив запобіжний захід у формі нічного домашнього арешту для Яни Дугарь. Підозрювану в причетності до гучного злочину зобов'язали перебувати з 20:00 до 7:00 на території військової частини в селищі Гвардійське Дніпропетровської області.