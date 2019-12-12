Вбивство Шеремета: опубліковані імена та фото всіх підозрюваних

Вбивство Павла Шеремета через три роки розкрито. Про це на брифінгу МВС заявив Арсен Аваков. Правоохоронці розповіли, що зібрали достатньо доказів про причетність п'яти волонтерів та учасників АТО до організації злочину.

Напередодні загибелі Шеремета 20 липня 2016 року чоловіка і жінку зафіксували кілька камер спостереження. На відео також потрапив момент, як жінка дістає з пакета якийсь предмет і підкладає його під машину.

Про те, що Андрій Антоненко саме той чоловік, який потрапив на камери, говорить те, що він помітно кульгав, а Антоненко незадовго до цього зробили операцію на нозі. Крім того, на одязі підозрюваного є специфічний принт, який носить Антоненко.

Андрій Антоненко - колишній учасник АТО, волонтер і лідер рок-групи Riffmaster.

Андрій Антоненко (фото: facebook.com)

За версією слідства, дитячий хірург "Охматдиту" і військовий волонтер Юлія Кузьменко - це та жінка, яка підклала вибухівку під авто журналіста.

Вона відома своїми радикальними поглядами. У слідства є записи телефонних розмов, де Кузьменко каже, що Київ потрібно обстрілювати, "Київ їй не шкода". За останні роки Кузьменко купила будинок і автомобілі.

Юлія Кузьменко (фото: facebook.com)

Затримані раніше учасники АТО Інна Грищенко і її чоловік Владислав Грищенко, яких обґрунтовано підозрюють у замаху на бізнесмена у Косові Івано-Франківської області в 2018 році, причетні до виготовлення вибухівки. Грищенко - спеціаліст по вибухівці, який стверджував, що "може в будь-яких умовах зібрати вибуховий пристрій за 15 хвилин".

Інна Грищенко за час служби в АТО стала власницею двох квартир і автомобіля.

Інна та Владислав Грищенко (колаж: РБК-Україна)

П'ятої підозрюваною стала Яна Дугарь, яка за п'ять і за два дні до вбивства Шеремета проводила розвідку на місцевості. Її зафіксували камери, коли вона вела фотозйомку. Яна Дугарь також ветеран АТО.

Яна Дугарь (фото: facebook.com)

Крім того, правоохоронці встановили, що в день вбивства Шеремета майже добу телефони всіх підозрюваних або були відключені або на них не було ніякої активності в день вбивства.

Також стало відомо, що Кузьменко нещодавно обговорювала варіант ще одної "сакральної жертви" - Марусі Звіробій. Обговорювалися варіанти замаху на волонтера або викрадення її дітей.

Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета (скрін з брифінгу МВС)

Нагадаємо, російського, білоруського і українського журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького.

За версією правоохоронних органів, мотивами замовника могла стати дестабілізація соціально-політичної ситуації шляхом вбивства відомої людини.

Володимир Зеленський і генпрокурор Руслан Рябошапка також були присутні на брифінгу. Рябошапка сказав, що встановлені виконавці і організатори гучного злочину.

А президент заявив, що "країна має почути, хто був організатором. Я сподіваюся, що країна почує відповідь".