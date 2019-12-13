Вбивство Шеремета: Яніна Соколова зробила різку заяву

Вбивство Павла Шеремета в поліції оголосили розкритим та на спеціальному брифінгу назвали підозрюваних у скоєнні резонансного злочину три роки тому. Українська журналістка Яніна Соколова жорстко відреагувала заяву правоохоронців та акцентувала увагу, що всі підозрювані - ветерани АТО.

На своїй сторінці у Facebook вона наголосила, що винні мають понести покарання, ким би вони не були, проте вказала на "дивний збіг".

"Я тільки констатую, не даючи оцінку брифінгу і розслідуванню вбивства Павла... Отже.

1. Вчора, Путін заявив, що націоналісти(читай добровольці з правих рухів "сильніше" Володимира Зеленського, а тому кордон нам росіяни не віддадуть, тому що буде не дай Бог Серебрениця.

2. Сьогодні пан Ноздрачов. Є такий чоловік. Начальник відділення цивільно-військового співробітництва ЗСУ давав брифінг, де заявив, що збройні сили готові ре інтегруватися з російською армією і бойовиками, з добровольцями - ні.

3. Всі резонансні вбивства , які мають результати розслідувань свідчать про те, що виконавцями є... добровольці АТО", - йдеться у публікації.

Соколова зазначила, що на війні та у мирному житті є різні люди, серед яких "є герої і є покидьки".

"Є ті, хто повернувся з війни і не знає як адаптуватися до життя, бо держава як котенят їх кидає, не соціалізувавши. Знаєте, який найбільший страх хлопців, з якими я бачуся у госпіталях. Ні, не їхні травми. Найбільший страх: що з ними буде після того, як вони вийдуть з лікарні", - розповіла журналістка.

Також вона додала, що іноді ветерани російсько-української війни стикаються з психологічною травмою, і тоді легко піддаються на маніпуляцію.

"І всі ці воїни вміють вбивати. Ворог навчив", - написала Соколова.

При цьому вона зазначила, що у збіги не вірить, і підозрює, що має місце свідома дискредитація патріотів-добровольців, волонтерів та націоналістів.

"Чому? Бо... це на разі єдина потужна сила для всіх проросійських демонів, які розгулюють моєю країною...Не дайте шляхом окремих випадків дискредитувати ім‘я всіх добровольців і ветеранів. Вони цього не заслужили", - наголосила Соколова.

Яніна Соколова зробила різку заяву про справу Шеремета (Фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Користувачі мережі жваво відреагували на пост Соколової і нагадали, що 12 грудня в Київ на Майдан Незалежності приїхали російські пропагандисти телеканалу "Звезда" та зняли про це сюжет, що викликало в суспільстві масу обурень.

Додай до пазлу приїзд рашистского телеканалу;

Відчуття сюрреалізму реалій моєї країни досі не проходить... Але коли це все повинно закінчитися, так?

До розкриття злочину далеко, а на брифінг прийшов президент. Якось не зазвичайно. Припустимо, вина осіб, які підозрюються, буде доведено, що далі? Організатори, інформатори і звичайно ж замовники, вони будуть у суді? На жаль, у нас є прецедент з Гонгадзе, якого Пукач прямо заявляв, що замовник Кучма. І в підсумку міністр МВС з двома "самострілами" в голові, а гебешна тварюка на волі і від імені президента України бере участь у триконтактній групі з Медведчуком з питань ОРДЛО. Моя думка, це дискредитаціяпатріотичних і військових сил України, оскільки нинішня влада - антиукраїнська або проросійська... називайте, як подобається. Не дарма сьогодні приперлися пропагандисти з РФ в Київ.

Чекаємо повернення Януковича;

Яніна Соколова зробила різку заяву про справу Шеремета (Скрін коментарів: facebook.com/yanina.sokolova)