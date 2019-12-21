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Вбивство Шеремета: на Майдані хочуть провести концерт у підтримку підозрюваним

STYLERПерсони    21.12.2019 - 17:07
Вбивство Шеремета: на Майдані хочуть провести концерт у підтримку підозрюваним
Павло Шеремет (фото: facebook.com/pavel.sheremet.9)

Організатори заходу хочуть надати підозрюваним підтримку

Особистості, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета, були визначені фахівцями за допомогою експертизи ходи. Однак навіть цей факт не виявився досить переконливим. 22 грудня на Майдані Незалежності планують провести музичний марафон на підтримку підозрюваних. Про це інформують в соцмережі Facebook.

Організатори заходу вважають, що Андрій Антоненко (Riffmaster), Юлія Кузьменко та Яна Дугарова "несправедливо утримуються за гратами".

"Ми вважаємо, що доказів для звинувачення - мало, а наявні - не витримують ніякої критики. Ми бачимо в цій справі політичне забарвлення, переслідування і тиск на активний прошарок суспільства", - зазначено в повідомленні.

Вбивство Шеремета: на Майдані хочуть провести концерт у підтримку підозрюванимПавло Шеремет (фото: facebook.com/pavel.sheremet.9)

І організатори, і користувачі вимагають провести справедливе і неупереджене правосуддя.

Уточнюється, що в марафоні візьмуть участь близько 20 відомих українських виконавців, а також волонтери, військові, адвокати й родичі підозрюваних.

Раніше Сенцов заявив, якщо до злочину причетні обвинувачені ветерани АТО і волонтери, то це справжній жах. Однак є ймовірність, що хтось намагається втриматися на посаді і тоді мова йде про державну зраду.

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Новини України Павло Шеремет
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