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Вбивство Шеремета: Кузьменко написала лист матері журналіста

STYLERЖиття    17.12.2019 - 22:35
Вбивство Шеремета: Кузьменко написала лист матері журналіста
Юлія Кузьменко звернулася до матері Шеремета (фото: РБК-Україна)

Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Юлія Кузьменко написала з в'язниці матері журналіста

Вбивство Павла Шеремета було оголошено розкритим більш ніж через три роки після його вчинення. Одна з п'яти підозрюваних у справі про вбивство волонтер і медик Юлія Кузьменко звернулася в письмовій формі з в'язниці до матері загиблого журналіста. Лист опублікував у Facebook її адвокат Владислав Добош.

"Ми з вами не знайомі особисто, але, на жаль, знайомі заочно. Я не буду писати і переконувати Вас, що я тут ні до чого. Я просто хочу висловити Вам своє щире співчуття. Ви пережили те, що боїться пережити кожна мати більше всього на світі. Смерть своєї дитини. Ви три роки після цього спостерігали імпотенцію нашої структури МВС у розслідуванні його смерті. Вибачте, але Вам доведеться знову побачити, що смерті вашого сина роблять шоу з нашою участю. Вибачте нашу країну за це. Я просто побажаю того, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх вбивць і Ви могли б подивитися їм в очі. Тримайтеся", — написала Кузьменко.

Вбивство Шеремета: Кузьменко написала лист матері журналіста

Лист Юлії Кузьменко матері Шеремета (фото: facebook.com/VadyslavDobosh)

Нагадаємо, що у справі Юлії Кузьменко, яку назвали "закладчицею" вибухівки, було проведено ряд експертиз. Психологічна підтвердила, що дитячий лікар могла бути кілером, портретна (на підставі камер відеоспостереження) не змогла дати однозначну відповідь, експертиза ходи назвала докази "умовно достатніми".

До речі, з'явилася ще одна несподівана версія загибелі Павла Шеремета. З'явилося припущення, що журналіста могли вбити через побутових мотивів, а не з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні".

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