Вбивство Шеремета: Кузьменко буде судитися з Аваковим для захисту честі

Вбивство Павла Шеремета оголосили розкритим і назвали підозрюваних у вчиненні злочину 3,5-річної давності, після чого слідство стало стикатися з різними розбіжностями. Всі фігуранти гучної справи заперечують свою провину і заявляють про невинність. Одна з них - хірург і волонтерка Юлія Кузьменко - подала на апеляцію, але суд відхилив скаргу і її залишили під вартою.

Це рішення зустріли криками "Ганьба" і образами на адресу Київського апеляційного суду, в залі під час розгляду справи один з журналістів влаштував скандал, стався навіть штурм силовиків.

На суді колишній чоловік Кузьменко Дмитро, з яким вони на той момент проживали разом, підтвердив, що Юлія перебувала з ним і сином вдома на момент вбивства Шеремета.

В суді її були готові взяти на поруки 65 осіб, серед яких нардепи 8-го і 9-го скликання, лікарі, діючі та колишні військові та волонтери. У результаті суд підтримав прохання прокурорів і залишив її за ґратами.

Адвокат Кузьменко Вікторія Дейнека заявила про подання цивільного позову проти глави МВС Арсена Авакова за його слова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 13 грудня - тоді міністр сказав, що її підзахисна відмовилася давати свідчення у справі про вбивство журналіста.

До речі, раніше підозрюваний Андрій Антоненко - музикант, військовослужбовець ЗСУ, ветеран АТО та лідер рок-групи Riffmaster - подав до суду на президента Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Рябошапку, заступник голови Нацполиции Євгена Коваля та Авакова. Тепер Кузьменко вчинила аналогічно.

Юлія Кузьменко подала в суд на Авакова (Фото: РБК-Україна)

Позов Кузьменко до Авакова про захист власної честі, гідності та ділової репутації розглядатиме суддя Печерського райсуду Сергій Вовк, який раніше ухвалив рішення про арешт Юлії, передає "Главком"

Третьою особою по справі стала телерадіокомпанія "Україна", в ефірі якої прозвучали слова глави МВС, які, як наголошуэ адвокат Дейнека, є недостовірною інформацією

"Якщо Міністерство внутрішніх справ вважає, що Кузьменко відмовилася, то повинен бути відповідний протокол допиту, де зазначено, що вона використовувала статтю 63 Конституції. Такого протоколу немає, бо допиту не було", - заявила захисниця Кузьменко.

Також вона зазначила, що допит, на якому фігурантка справи давала свідчення, був уже після виходу ток-шоу.

"Окрім цього, під час судових засідань Юлія Кузьменко не використовує статтю 63 Конституції і надає свідчення. Тому ми наполягатимемо, щоб інформація, поширена Аваковим, була спростована", - наголосила Дейнека.