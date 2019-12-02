Вбивство дитини в центрі Києва: спливли шокуючі подробиці про кілера

Поліція затримала підозрюваних у замах на В'ячеслава Соболєва, при якому загинув його трирічний син Саша. Підозрюваному всього 18 років, збираються різні матеріали по його діям та ймовірної причетності. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

За словами Бутусова, стрілець працював не один, це було замовне вбивство.

Як відмічається в матеріалах слідства, кілер зробив один постріл з гвинтівки калібру 7,62 мм. Вбивця чатував Соболєва поблизу ресторану "Маріо", упізнав свою жертву в темряві.

"Очевидно, він отримав наводку. Постріл був зроблений з невеликої відстані, кілер цілився в Соболєва, який був за кермом, але не врахував швидкість руху машини", - пише Бутусов.

Олександр, загиблий син В'ячеслава Соболєва (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

Серед розглянутих наслідком версій, за даними джерел - конфлікт Соболєва з колишнім суддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим через контроль над торговою мережею "Обжора".

"Навколо об'єктів Соболєва на Донбасі в 14-17 роках в Маріуполі відбувалася серія зіткнень, в яких брали участь різні силові групи підтримки, найняті для захисту своїх інтересів і для рейдерства", - написав журналіст.

Нагадаємо, що страшна трагедія сталася 1 грудня у центрі Києва. Близько 17:00 невідомі відкрили вогонь по Range Rover, в якому знаходилися В'ячеслав Соболєв з дружиною та трьохрічним сином Сашком. Дитина померла в кареті швидкої допомоги.