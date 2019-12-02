Вбивство дитини в центрі Києва: з'явилося фото кілера

Поліція затримала підозрюваних у замаху на В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його син - трирічний Сашко. Передбачуваний стрілок цілився з вікна готелю, розташованого на вул. Тарасівська. Про це повідомляє "Страна". Встановлено, що вказаний номер орендувався на ім'я Стрельникова Олега Володимировича, 03.10.1998 року народження, паспорт якого вважається втраченим з 2017 року.

Відомо, що стріляли з номера 310 хостелу під назвою Fire Inn. Також в мережу потрапило фото кілера, який зняли камери спостереження, які знаходяться в холі готелю.

Як ми раніше повідомляли, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що підозрюваному всього 18 років, збираються різні матеріали по його діям та ймовірної причетності. За словами Бутусова, стрілець працював не один, це було замовне вбивство.

Як наголошується в матеріалах слідства, кілер зробив один постріл з гвинтівки калібру 7,62 мм.

На фото потрапив кілер сина В'ячеслава Соболєва (strana.ua)