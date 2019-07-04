Вбивство дитини поліцейськими: нові деталі розслідування

Вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова сколихнуло всю Україну. У хлопчика потрапили з пістолета поліцейські, які влаштували стрілянину заради забави у своєму дворі. Адвокат сім'ї Тлявових Андрій Левковець розповів, як просувається слідство у коментарі для видання "КП в Україні".

Адвокат повідомив, що кримінальну справу активно намагаються розвалити в суді і для цього використовують аргументи про брак свідків, відсутність експертиз і знаряддя вбивства.

"Ми зараз ініціювали питання про збільшення кількості підозрюваних. Вже отримано дані про те, що стріляли більш ніж дві людини. Ми ініціювали питання про повідомлення про підозру у вчиненні хуліганства", - повідомив Левковець і додав, що вже було подано 15 клопотань, які не розглядають.

"Фактично через їх некомпетентних дій втрачена можливість добути докази. З надуманих причин не була проведена експертиза на стан алкогольного сп'яніння та експертиза на наявність пороху на руках. Незважаючи на вихідний день, повинен працювати черговий суддя. А тут чомусь вихідний день став перешкодою. Судячи з усього, вони не хотіли відбирати зразки. Тепер необхідно провести опитування поліцейських і притягати винних у недбалості. Все свідчить про навмисне приховування доказів злочину", - зазначив юрист.

П'ятирічного хлопчика в Переяслав-Хмельницької вбили поліцейські (Колаж РБК-Україна)

Він підозрює, що позбутися зброї підозрюваним допомогли, при чому помічники могли бути з поліції.

"Зброя пропала швидше за все не без відома працівників поліції. Після того, як підозрювані постріляли у дворі, вони вирушили гуляти далі. А після їх затримала поліція. При них зброї не знайшли, на місці, де вони були перед цим, теж. Підозрювані на той момент не знали, що потрапили в хлопчика. Тому навіщо їм ховати зброю? Вони могли її залишити на місці відпочинку або взяти з собою. При затриманні зброї з собою у них не виявилося. На дачі її теж не знайшли. Найімовірніше, вони або поліцейські зателефонували комусь, і той чоловік приїхав і сховав зброю", - вважає Левковець.

Він не виключає, що за даною трагедією може з'явитися ще одна справа – за халатность лікарів, які могли б надати дитині допомогу, але чекали, поки з'явиться нейрохірург з Києва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися нові деталі вбивства п'ятирічної дитини в Переяслав-Хмельницькому.

А також розповідали про те, що пулю, яка вбила п'ятирічного Кирила Тлявова, виявили лише через 6 годин.