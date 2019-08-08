Вбивство дитини поліцейськими в Переяслав-Хмельницькому: у справі з'явилися нові деталі

Вбивство дитини в Переяслав-Хмельницькому (УНІАН)

У Києві пройшло чергове засідання суду у справі про вбивство Кирила Тлявова

Колишні поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець, які підозрюються у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, залишаться під вартою ще на два місяці. Про це розповів адвокат родини Тлявових Андрій Левковець у коментарі для "Громадского".

Правозахисник повідомив, що попередній термін утримання під вартою підозрюваних закінчився ще 31 липня, але суд прийняв рішення продовжити арешт ще на 60 діб. Засідання по мірі запобіжного заходу відбулося ще 27 липня і незважаючи на спроби адвокатів підозрюваних, екс-поліцейських залишили під вартою.

Іван Приходько та Володимир Петровець підозрюються у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. 31 травня вони, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння в неробочий час, влаштували стрілянину по металевим банкам в Переяслав-Хмельницькому, недалеко від того місця, де гуляли діти. Кирило Тлявов отримав поранення в голову і 3 червня помер у лікарні Києва.

Підозрювані у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова (Колаж РБК-Україна)

Поліцейських взяли під варту і пізніше у справі з'явилися ще двоє підозрюваних. Один з них – це 16-річний хлопець. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Хто з чотирьох учасників вчинив той самий фатальний постріл – покаже слідство.

Також ми розповідали про те, що зброю, з якої вистрілили у дитину, так і не знайшли і є підозра, що його могли заховати спеціально колеги екс-поліцейських.