Вбивство Павла Шеремета: нові дані про головних підозрюваних

Ветерани АТО Інна Грищенко і її чоловік Владислав (колаж РБК-Україна)

Головними підозрюваними у вбивстві Павла Шеремета є ветерани АТО Інна та Владислав Грищенко

Вбивство журналіста Павла Шеремета сталося 20 липня 2016 року, проте тільки зараз з'явилися головні підозрювані у скоєному злочині. Як повідомляє видання "Страна.uа", силові структури повідомили про те, що ветеранів АТО Інну Грищенко з позивним "Пума" і її чоловіка Владислава Грищенка з позивним "Буча" підозрюють в організації замаху на підприємця з Івано-Франківської області. Також в Генпрокуратурі була озвучена версія, що подружня пара може бути причетна до вбивства журналіста Шеремета. У справі з'явилися нові деталі.

На поточний момент ветеранів АТО затримано на "івано-франківській" справі. Справа в тому, що вбивство фігуранта "івано-франківської" справи – авторитетного закарпатського бізнесмена Михайла Чекурака - зірвалося. Бомба під його авто була прикріплена погано і відвалилася. Однак немає доказів того, що бомба взагалі коли-небудь встановлювався. Втім, як зазначається у матеріалах кримінального провадження під номером 12018090190000285, по "івано-франківському" замаху було проведено кілька експертиз і негласні слідчо-оперативні дії (зовнішнє спостереження і прослуховування – ред.), які нібито доводять пряму причетність чоловіка Інни Грищенко – Владислава – "Бучі", до доставки міни в Івано-Франківськ. А Інна Грищенко – "Пума", нібито була в курсі планів чоловіка.

Ветеран АТО Інна Грищенко з позивним "Пума" (фото: facebook.com)

Тим не менш, Інні Грищенко, згідно реєстру судових рішень, висунуто підозру у ст. 115 – вбивство і ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами. Також одне з чотирьох судових рішень із реєстру по справі Інни Грищенко закрито і недоступне для сторонніх осіб. Як правило, закриваються судові рішення, які засекречені – можуть пошкодити продовженню слідчих дій.

За інформацією, наданою Генпрокуратурою, у слідства вже є докази, що в момент вбивства Шеремета 20 липня 2016 року обидва чоловіка перебували у Києві.

Павло Шеремет (фото: facebook.com/pavel.sheremet.9)

"Тобто, на 90% ми впевнені, що це вони. Але щоб бути впевненими на 100% потрібно провести ще одну експертизу, результати якої будуть готові найближчим часом. Після цього, якщо все підтвердиться, то "Пумі" і її чоловікові оголосять про підозру", - говорить джерело, не конкретизуючи, однак, про яку саме експертизу йдеться.

Ветеран АТО Інна Грищенко і її чоловік Владислав (фото: facebook.com)

Також зазначається, що нитки замовлення злочину можуть тягнуться до високопоставлених силовиків і політичного керівництва України того періоду.

"Тому вже зараз відчувається сильний тиск на слідство", - говорить він.