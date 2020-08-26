Вбивство багатодітної матері у Києві: резонансні деталі і відео

У центрі Києва американець убив повію, яку викликав на ніч. 34-річна жінка виявилася матір'ю п'ятьох дітей. Після розправи над жінкою, Майк намагався покинути країну, але його зловили в "Борисполі".

Тепер 61-річному іноземцеві загрожує до 15 років позбавлення волі. В прес-службі Національної поліції розповіли резонансні подробиці і показали фото підозрюваного.

Злочин було скоєно в будинку по вулиці Академіка Філатова на Печерську, де Майк близько півроку тому зняв квартиру. Ресурс Київ Оперативний повідомив раніше, що іноземцю жінку за викликом привів сутенер, а коли вона не повернулася, той пішов визволяти. Однак двері в квартирі була замкнена і ніхто не відгукувався. Вранці ж сусід Майка викликав господарів житла.

"Тіло жінки виявили власники квартири, коли прийшли прибирати і виявили труп невідомої жінки і викликали поліцію", - кажуть у поліції.

Підозрюваний у вбивстві жінки за викликом в Києві (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Труп жінки, уродженки Одеської області, іноземець сховав за диваном. Але ще до виявлення трупа Майк поскаржився, що йому погано і він задихається. Американця забрала "швидка", але з лікарні він втік в аеропорт, де його і схопила поліція.

Правоохоронцям вдалося встановити, що між жінкою та іноземцем виник конфлікт, під час якого чоловік руками задушив потерпілу.

Вбивство багатодітної матері в Києві (відео: kyiv.npu.gov.ua)

Раніше ми писали, що п'яний майор розчавив курсанток в Києві, після чого двом дівчатам ампутували ноги, а третя у важкому стані.

Також повідомлялося, що під Житомиром люди загрожують самосудом через вбивство бібліотекаря.