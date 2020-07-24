За вбивство немовляти українці дали випробувальний термін: під Черкасами суд виніс м'який вирок

Вбивство дитини під Черкасами (колаж: РБК-Україна)

Під Черкасами жінка вбила своє немовля і їй винесли м'який вирок

У середу, 22 липня, Смілянській міський суд Черкаської області визнав 33-річну українку винною у навмисному вбивстві свого немовляти. За це її засудили до 2 років позбавлення волі, але і в підсумку звільнили від відбування цього терміну і дали їй один рік умовного ув'язнення.

Суд встановив, що мешканка Черкаської області сама в домашніх умовах народила здорову живу дитину, але вона після цього нічого не зробила, щоб продовжити її життя. Мати просто взяла і поклала малюка в поліетиленовий пакет, після чого він помер. Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.

Після того як життя залишило новонародженого, жінка винесла його труп за межі домоволодіння. В результаті мертва дитина була виявлена на звалищі.

Нагадаємо, спливли нові подробиці загадкової смерті волонтера Олексія Кучапіна в Києві. Його тіло знайшли в орендованій квартирі у Дніпровському районі столиці через кілька днів після зникнення керівника "Будинку милосердя".

Раніше українка "замовила" кілера колишнього коханого. Інцидент стався в Донецькій області. За 800 доларів жінка хотіла позбутися від колишнього коханого. Поліція інсценувала смерть чоловіка, а замовницю затримали, коли вона передавала гроші кілеру.