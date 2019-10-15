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Вбивство Михайла Круга: кілер розповів про останні хвилини життя шансоньє

STYLERПерсони    15.10.2019 - 08:11
Вбивство Михайла Круга: кілер розповів про останні хвилини життя шансоньє
Михайло Круг (фото: sefon.me)

Вбивство Михайла Круга стало найбільш резонансним злочином у сфері шоубізнесу

Вбивство Михайла Круга було розкрито лише через 17 років. У злочині раптово зізнався член банди "Тверські вовки" Олександр Агєєв, який він вчинив зі своїм спільником Дмитром Веселовим 30 червня 2002 року.

Через роки Агєєв вирішив чи то полегшити життя, чи то прославитися (вбивця відбуває довічне за інші злочини. - Ред.). В інтерв'ю одному з російських каналів він розповів, що сталося в день смерті шансоньє.

Агєєв підтвердив одну з версій слідства: Круга вбивати не планували. Злочинці увірвалися в будинок з метою пограбування. Вбивця розповів, що вони з Веселовим сховалися в більярдній, але туди несподівано зайшла теща співака і побачила грабіжників. Вона почала кричати, на ці звуки прибіг Круг і накинувся на Веселова, у якого в руках була зброя.

"Круг вискочив. Він же чоловік, повинен розуміти, що людина з пістолетом - це вже не іграшки. Я не знаю, чи випивший був чи що, але він кинувся на Веселова, схопив за руки. Вони почали боротися" - розповідає Агєєв.

Вбивство Михайла Круга: кілер розповів про останні хвилини життя шансоньє

Один з убивць Михайла Круга Олександр Агєєв (скрін відео)

Після нетривалої боротьби пролунали постріли. Одна куля потрапила у верхню частину тулуба співака, куди потрапила друга - Агєєв не знає.

Слідством було встановлено, що злочинці пішли на пограбування за наказом кримінального авторитета Олександра Костенка.

Також відомо, що Михайла Круга в цей вечір не повинно було бути вдома - він виступав на дні міста в рідній Твері, але після концерту не став затримуватися, а повернувся до сім'ї.

Михайло Круг був госпіталізований і помер у лікарні вранці 1 липня 2002 року.

Варто відзначити, що вбивці легендарного шансоньє - члени банди "Тверські вовки" - вже і так покарані за своє злочинне життя. Кілер Олександр Агєєв відбуває довічний термін з 2003 року за інші злочини, а Дмитра Веселова вбив його ж товариш, Олександр Осипов, коли дізнався, що Веселов - вбивця Круга. Справа в тому, що Осипов бул відданим шанувальником творчості співака.

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