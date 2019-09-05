Вбивство матері двох дітей: спливли несподівані деталі трагедії в Херсоні

У Херсоні вчинили жорстоку розправу над 36-річною жінкою. Олена Кулапова вийшла з дому пізно ввечері 2 вересня в одному халаті і без мобільного телефону, а вранці її тіло знайшли на міському Гідропарку. Правоохоронці оголосили в розшук 21-річного хлопця, якого в ніч зникнення Олени бачили неподалік.

Нагадаємо, тіло жінки виявили близько 6:45. На шиї були колото-різані рани, також виявлені сліди зґвалтування.

Свідки кажуть, що вийшовши з дому, Олена збиралася забігти в магазин, що знаходиться поряд з її будинком. Чоловік Олени через деякий час самостійно став розшукувати її, а близько п'ятої ранку звернувся в поліцію.

У зв'язку з розслідуванням правоохоронці просять допомогти знайти 21-річного Сергія Сушко. Відзначається, що на вигляд йому 25-30 років. Коротке чорне волосся. Був одягнений у темні джинси, чорну бейсболку з металевою застібкою. На ногах - чорні кросівки з білими вставками і барсетка через плече.

Розшукуваний Сергій Сушко (hr.npu.gov.ua)

Хлопця зафіксували камери відеоспостереження неподалік від того місця, де зникла Олена.

Розшукуваний Сергій Сушко (hr.npu.gov.ua)

Варто відзначити, що за інформацією місцевого видання kherson.net.ua, жінка незадовго до зникнення посварилася з чоловіком. Вона пішла з дому, сіла в машину до незнайомця і поїхала в невідомому напрямку.

Олена Кулапова володіла салоном краси. Її чоловік - далекобійник. За словами друзів, у пари були дуже теплі стосунки.

У жінки залишилося двоє дітей - 15-річний син і 3-річна донька.

Олена Кулапова з сім'єю (фото: соцмережі)

До речі, молода жінка із Запоріжжя, яку чоловік уві сні облив окропом, збиралася піти від нього разом з дітьми. Крім того, цивільний чоловік звинуватив її в алкоголізмі.

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