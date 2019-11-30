Вбивство майстрині тату: тернопільський темний ельф відповів мамі жертви (відео)

Обвинувачений резонансному вбивстві 27-річної дівчини тату-майстрині Тетяни Подвашецької в Тернополі Андрій Горбатюк частково визнав провину. 25-річний "темний ельф" брав участь у судовому засіданні по відео-зв'язку через проблеми зі здоров'ям.

Молодик заявив, що нічого не пам'ятає, що відбулося в день вбивства в квітні цього року.

Зазначимо, що відразу після злочину Горбатюк став головним підозрюваним. Молодий чоловік подався в біга й через кілька днів був затриманий у Львові.

Обвинувачений у вбивстві дівчини тату-майстрині частково визнав провину (Фото: скріншот)

На засіданні суду 28 листопада мама загиблої вимагала від обвинуваченого два мільйони гривень моральної компенсації. Цю суму вона хотіла пустити на благодійність: "половину на церкву, а друга половина - на тих дітей, які хворіють".

Мама вбитої дівчини вимагала від обвинуваченого моральної компенсації (Фото: скріншот)

29 листопада Горбатюк заявив, що відмовляється виплачувати гроші на вимогу рідних Подвашецької. Також він визнав провину лише частково (раніше бойфренд Тетяни зізнавався у скоєному та розповів слідчим, як вбивав дівчину - на її тілі було виявлено понад 50 ножових поранень).

В Тернополі судять обвинуваченого у жорстокому вбивстві дівчини тату-майстрині (Фото: ГУНП)

Захисник обвинуваченого Петро Грода заявив, що після вивчення всіх матеріалів справи Горбатюк "визначиться зі своїми показаннями".

Наступне судове засідання відбудеться 19 грудня.

Майстриня тату Тетяна Подвашецька була вбита в квітні в Тернополі (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що Горбатюк перед жахливим вбивством тату-майстрині був відомий на всю Україну - він знімався в передачі "говорить Україна". У хлопця нарощені ікла, розрізано язика, щоб він нагадував зміїний, також він носить контактні лінзи, а очні яблука пофарбовані в чорний колір.

Відео: Обвинувачений у вбивстві тату-майстриеі в Тернополі частково визнав провину