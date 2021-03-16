Вбивство Маші Борисової: підозрюваний тримав у страху село і показував дітям геніталії

У Херсонській області продовжують розслідування вбивства 7-річної Маші Борисової. Дівчинка пропала 7 березня, і через чотири дні її тіло знайшли в одному з недобудованих сараїв. За підозрою у скоєнні вбивства та зґвалтування дитини був заарештований 62-річний місцевий житель.
Сусіди затриманого розповіли телеканалу "Україна 24", що чоловік тримав в страху все село, відрізнявся своєю неадекватністю, а також показував дітям геніталії.
У селі розповідають, що підозрюваний Микола жив один, по сусідству з убитої Машею, і дружив з її батьком. Коли чоловік був тверезим він нікого не чіпав, а от коли випивав спиртне - всі його боялися, бо знали, що у Миколи три судимості за хуліганство та побиття людей.
"Я його боялася, якщо вип'є. Я навіть не виходила з квартири. Це дуже жорстока людина, бо були вже побиття людей... І душив, от дітей душив, показував свої геніталії", - розповіла мешканка Щасливого Олександра Юнгіна.
За словами сусідки Наталії Глобової, саме над її дітьми чоловік знущався.
"Я написала заяву з приводу того, що він душить дітей, показував геніталії. Поліція до мене приїхала, його забрали, але через годину його відпустили. Як нам сказала поліція – ну не було ж тяжких тілесних ушкоджень", – розповіла жінка.
Односельці Миколи не можуть повірити в те, що він здатний на вбивство. За їх словами, він був неадекватним, але такого результату вони не могли припустити.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у поліції розповіли всю інформацію про підозрюваного у скоєнні вбивства Марійки Борисової.
А також ми писали про те, що з'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві дитини в Херсонській області.