Вбивство Маші Борисової: підозрюваний тримав у страху село і показував дітям геніталії

У селі розповідають, що підозрюваний Микола жив один, по сусідству з убитої Машею, і дружив з її батьком. Коли чоловік був тверезим він нікого не чіпав, а от коли випивав спиртне - всі його боялися, бо знали, що у Миколи три судимості за хуліганство та побиття людей.

"Я його боялася, якщо вип'є. Я навіть не виходила з квартири. Це дуже жорстока людина, бо були вже побиття людей... І душив, от дітей душив, показував свої геніталії", - розповіла мешканка Щасливого Олександра Юнгіна.

За словами сусідки Наталії Глобової, саме над її дітьми чоловік знущався.

"Я написала заяву з приводу того, що він душить дітей, показував геніталії. Поліція до мене приїхала, його забрали, але через годину його відпустили. Як нам сказала поліція – ну не було ж тяжких тілесних ушкоджень", – розповіла жінка.

Односельці Миколи не можуть повірити в те, що він здатний на вбивство. За їх словами, він був неадекватним, але такого результату вони не могли припустити.