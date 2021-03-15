Вбивство Марійки Борисової: що відомо про підозрюваного

Деталі розслідування

У ході розслідування було встановлено 16 осіб, які могли бути причетні до злочину. Серед них були й ті, до кого привела службова собака в день виявлення тіла дитини, а також ті жителі, які раніше були засуджені або підозрювались у скоєнні злочинів.

У скоєнні даного злочину підозрюється місцевий житель, який жив з батьками Марійки на одній вулиці. Поліція встановила шість підозрюваних і у всіх були відібрані зразки для генетичної експертизи. 14 березня були отримані зразки ДНК, які дали підставу затримати ймовірного злочинця. Сліди ДНК були виявлені на мішку з тілом убитої дівчинки.

Що відомо про підозрюваного

Ним виявився 62-річний чоловік, який проживав в одному селі з дівчинкою, але і дружив з її батьком. Чоловік жив один. Коли поліція навідалася до нього додому, то виявила, що чоловік перерізав собі вени.

Йому надали екстрену медичну допомогу і затримали. У той же день суд обрав міру запобіжного заходу підозрюваному у вигляді утримання під вартою.

Підозрюваний поки свідчення не давав і користується законним правом не свідчити проти себе. Поліція вважає, що це може бути тактика захисту. Свою провину чоловік не визнає.

"Жив самотньо – по сусідству з батьком дівчинки, був його другом. І недалеко від самої дівчинки", - розповів заступник начальника обласної поліції Микола Вербицький.

Деталі про підозрюваного

У селі на цього чоловіка раніше скаржилися, оскільки він чіплявся до дітей на вулиці. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство в 1997 році, а також за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та пошкодження середнього ступеня – у 2002 році. Звільнився у 2005 році. Після цього в поле зору правоохоронців чоловік не потрапляв, але порушував адміністративне законодавство – дрібне хуліганство.

Зараз проводиться обшук в житлі підозрюваного, і проводиться збір речових доказів. Надалі прокуратура буде дотримуватися чіткої позиції та наполягати на максимальному покаранні – це довічне позбавлення волі.

На цей момент не встановлено, де злочинець ховав тіло дитини в ті дні, коли дівчинку розшукували.

"Ми не виключаємо, що тіло могли ховати в спорудах, що належать підозрюваному або до яких він мав доступ", - уточнили в поліції.