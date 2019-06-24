Вбивство хлопчика у Києві: дитина часто залишалася без нагляду

У Києві знайшли тіло 9-річного Захара Черевко, який вийшов з дому, щоб зробити інтерв'ю і був убитий братом свого вітчима. Хлопчик часто гуляв один і жив не з матір'ю, а з бабусею.

Захар Черевко був добрим і довірливим хлопчиком. А ось сім'я у нього, як розповіли сусіди, була неблагополучна. Хлопчик ріс з бабцею, а мати в цей час зловживала алкоголем разом з новим співмешканцем. Журналісти розшукали жінку, але вона відмовилася спілкуватися. Раніше ця сім'я вже потрапляла в поле зору поліції.

Захара Черевко вбив родич, щоб помститися його матері

"Хлопчик був спокійним. Іноді вони гуляли з моїм сином. Він був дуже добрим, довірливим", - розповіла одна з місцевих мешканок.

Вбивство Захара Черевко -деталі (YouTube/ТСН)

Захар Черевко часто гуляв наодинці і бігав купатися на озеро Вирлиця без нагляду дорослих. В той фатальний він зібрався йти купатися на озеро, і його покликав з собою брат вітчима.

Коли хлопчик зібрався поплавати, він напав на дитину ззаду з ножем. На тілі Захара було виявлено багато ножових ран, а також сліди від удару молотком. Вже мертву дитину чоловік затягнув у воду, прив'язав до ніг камінь і викинув. Тіло хлопчика знайшли на наступну добу.

Про зникнення дитини повідомила бабуся і поліція кинула всі сили на пошуки дитини. В ході слідчих заходів правоохоронці з'ясували, що камери спостереження зафіксували Захара у супроводі 30-річного чоловіка. З'ясувалося, що це брат співмешканця матері.

Під час розмови зі слідчими чоловік вів себе дивно, плутався у свідченнях і його забрали у відділення поліції для допиту. В цей же час рибалки знайшли в озері тіло Захара.

Підозрюваний майже відразу зізнався у скоєнні злочину і навіть показав, куди викинув зброю. Він повідомив, що вбив хлопчика з почуття помсти до його матері, так як між ними відбулася сварка. Є дані, що у чоловіка є психічні відхилення і він веде аморальний спосіб життя.

Вбивство 9-річного Захара Черевко - деталі (YouTube/Поліція Києва)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з'явилося фото вбивці 9-річного Захара.

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