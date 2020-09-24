Вбивство у Києві на Лисій горі: моторошні подробиці злочину

У Києві на Лисій горі сталося жахливе вбивство. Перехожий виявив тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті пізно ввечері у середу, 23 вересня.

Загиблому близько 50 років і його виявили на галявині біля капища на Лисій горі в Києві. Про це повідомляє видання "Інформатор" з місця події.

За попередньою інформацією поліції, загиблого спочатку били цеглою по голові, потім душили ременем, а після всього – зарізали ножицями у шию. З дивного – шия чоловіка була перебинтована.

На місці події працює слідчо-оперативна група, з'ясовується особа загиблого, всі обставини та свідків злочину.

У соціальних мережах відзначають, що вбивство дуже схоже на ритуальне. У поліції поки цю інформацію не коментують.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Тернополі сталося жахливе вбивство завуча однієї з місцевих шкіл.

54-річна жінка не вийшла на роботу і її колеги звернулися в поліцію. Тіло загиблої виявили в закритій квартирі, з травмами голови та шиї. За розповідями сусідів і колег, завуч була доброю і світлою людиною.

Також ми розповідали про те, що в Одесі невідомий убив дівчину-фармацевта з цілодобової аптеки. Він завдав їй безліч ножових поранень, які й стали причиною смерті. Обставини трагедії з'ясовує поліція.