Вбивство історика-дослідника Голокосту в Миколаєві: загинув так само як і його колега

З'ясувалися дивні обставини загибелі історика-краєзнавця Володимира Щукіна в Миколаєві, якого знайшли вбитим у своїй квартирі в ніч на 14 травня. Мало того, що він загинув у День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, так ще й за таких же обставин, як керівник його дисертації три роки тому.
Про це інформує ТСН.
Щукін вніс величезний внесок у складання хроніки і аналіз трагічних подій Голокосту в Миколаївській області.
Вченому було 66 років, він працював викладачем у Миколаївській філії Одеської національної юридичної академії, був автором цілого ряду книг і наукових праць.
Сусіди кажуть, що нічого підозрілого напередодні вони не чули. Відгукуються про нього добре, мовляв, "приємна людина, вітається завжди, культурний".
Володимир Щукін жив один, вів спокійний спосіб життя, займався справою всього життя - історією.
Поліція поки не коментує, чи є збігом те, що вбивство вченого дослідника Голокосту сталося в такий пам'ятний день.
Ще однією дивиною є те, що, Щукін загинув за схожих обставин, як і інший відомий миколаївський історик, академік Микола Шитюк три роки тому. Останній був керівником кандидатської дисертації вбитого.
1 вересня 2018 року Шитюка знайшли мертвим в орендованій квартирі Миколаєва з ножем у спині.
Відео: у Миколаєві вбили Володимира Щукіна (ТСН)
Нагадаємо, що вбивство сталося в ніч з 13 на 14 травня. Тіло чоловіка вранці виявив сусід. Володимир Щукін загинув від нанесених йому травм голови і множинних ножових поранень. Ніж був встромлений в подушку дивана.