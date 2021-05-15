Вбивство історика-дослідника Голокосту в Миколаєві: загинув так само як і його колега
З'ясувалися дивні обставини загибелі історика-краєзнавця Володимира Щукіна в Миколаєві, якого знайшли вбитим у своїй квартирі в ніч на 14 травня. Мало того, що він загинув у День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, так ще й за таких же обставин, як керівник його дисертації три роки тому.
Про це інформує ТСН.
Щукін вніс величезний внесок у складання хроніки і аналіз трагічних подій Голокосту в Миколаївській області.
Вченому було 66 років, він працював викладачем у Миколаївській філії Одеської національної юридичної академії, був автором цілого ряду книг і наукових праць.
Сусіди кажуть, що нічого підозрілого напередодні вони не чули. Відгукуються про нього добре, мовляв, "приємна людина, вітається завжди, культурний".
У справі багато дивних збігів
Володимир Щукін жив один, вів спокійний спосіб життя, займався справою всього життя - історією.
Поліція поки не коментує, чи є збігом те, що вбивство вченого дослідника Голокосту сталося в такий пам'ятний день.
Ще однією дивиною є те, що, Щукін загинув за схожих обставин, як і інший відомий миколаївський історик, академік Микола Шитюк три роки тому. Останній був керівником кандидатської дисертації вбитого.
1 вересня 2018 року Шитюка знайшли мертвим в орендованій квартирі Миколаєва з ножем у спині.
Відео: у Миколаєві вбили Володимира Щукіна (ТСН)
Нагадаємо, що вбивство сталося в ніч з 13 на 14 травня. Тіло чоловіка вранці виявив сусід. Володимир Щукін загинув від нанесених йому травм голови і множинних ножових поранень. Ніж був встромлений в подушку дивана.