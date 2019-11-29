Вбивство Гандзюк: організатор нападу розкрив, як планували розправу (відео)

Фото: Катерина Гандзюк (РБК-Україна)

Організатор нападу на Катерину Гандзюк Олексій Левін розповів, як задумували злочин

Катерину Гандзюк організатори розправи спочатку мали намір облити зеленкою і нечистотами або закинути у сміттєвий бак, але зловмисники в результаті у своєму нападі використали сірчану кислоту. Через кілька місяців херсонська активістка померла в лікарні зі страшними опіками, а п'ятеро виконавців нападу опинилися в СІЗО. Слідство ще не покарало замовників злочину, а передбачуваний організатор Олексій Левін зараз у розшуку, йдеться в матеріалі slidstvo.info.

"Скоро буде рік, як правоохоронці намагаються знайти Олексія Левіна. Однак нам вже двічі вдалося записати його важливі свідчення... Ключове, що він озвучив, як планувався напад на Катерину Гандзюк, що він робив 31 липня 2018 року - в день, коли активістку облили кислотою, і як він допомагав виконавцям після нападу", - зазначила журналістка Катерина Лихогляд.

Катерина Гандзюк (Фото: facebook com uakateryna)

Планування злочину відбувалося в офісі помічника депутата Ігоря Павловського після мітингу під будівлею Херсонської ОДА.

"Я заїхав до офіса, вони там сиділи. І йшла розмова, що, типу, так і так, що вона їх там чимось якось образила. І хтось запропонував, що треба з нею щось зробити. Зайти, припустимо, на робочому місці її закинути у сміттєвий бак. А як ви собі це уявляєте? Як зайти до міськради, як сміттєвий бак, як тягнути її через міськраду? І, по-моєму, навіть я сказав, що облити зеленкою. Чому зеленкою? Тому що це найпоширеніша форма в Україні. Я маю на увазі, що всіх чиновників на якихось мітингах обливають зеленкою. І сфотографувати.

Але хтось з них... був я, Торбіна, Павловський, Пилипенко, "Брага"... багато було людей, і хтось запропонував її облити ла*ном. Взяти відро ла*на, зайти і облити...

...Як це зробити? Павловський сказав, що у нього є якийсь чоловік, який проведе хлопців не через центральний вхід, а з іншого прямо в кабінет, обіллють ла*ном і відразу все це сфотографують і все це викладуть в інтернет. Була така ситуація", - сказав Левін.

Олексій Левін розповів, як планували напад на Гандзюк (Фото: скріншот)

За його словами, на Гандзюк хотіли вчинити напад через підозри Павловського в тому, що вона підтримує активіста Олександра Цегельника - той виступав проти незаконної вирубки лісу та був "ворогом Павловського".

"Вони вважали, що вона нібито на їхньому боці, а вона виявилася не на їхньому боці, а на боці Цегельника. Це дуже сильно розізлило, адже Цегельник був чи не кровним ворогом Павловського", - розповів Левін.

Також Левін, який, імовірно, знаходиться зараз в Болгарії, заявив, що про сам напад на Гандзюк 31 липня 2018-го дізнався з преси.

Відео: Організатор нападу на Гандзюк Олексій Левін розповів, як планували злочин