Вбивство екс-військового в Славутичі: несподіваний поворот у резонансній справі

У Славучите вбили колишнього військового - суд відпустив підозрюваного (Фото: колаж РБК-Україна)

Суд відпустив підозрюваного в умисному вбивстві під заставу в півмільйона

Вбивство колишнього військового в Славутичі в день виборів до Верховної Ради 21 липня викликало в суспільстві широкий резонанс, бо підозрювані - представники місцевої банди - тримали місто в страху. Після трагедії місцеві депутати взяли справу під особистий контроль, трьох фігурантів затримали, а стаття, по якій ведеться слідство, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне.

А поліції заявили 23 грудня, що суд відпустив одного з підозрюваних в умисному вбивстві 31-річного киянина Юрія Булата під заставу. Сума склала 500 тисяч гривень.

Славутицький суд надав можливість внесення застави раніше ще 23 липня, але у встановлений термін гроші не були внесені, і тоді зловмисник не отримав можливості вийти на свободу, розповіли у відділі комунікації поліції Київської області

Цього разу правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою.

Зараз Шевченківський суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення півмільйона застави, й суму внесли відразу.

"Тому чоловік, який скоїв тяжкий злочин, звільнений з-під варти", - йдеться в заяві.

У поліції додали, що прокуратура Київської області готує апеляцію щодо оскарження даного судового рішення.

Нагадаємо, що 21 липня в Славутичі біля бару "Атлант" троє чоловіків напали на жителя столиці, екс-військового, майора Юрія Булата, жорстоко побили його і зарізали. Хлопець помер на місці від отриманих ножових поранень.

Того фатального дня він приїхав до Славутича, щоб побачитися з батьками і проголосувати на виборах. За кілька днів до трагедії Юрій похвалився, що купив квартиру в Києві. У нього була дівчина і справа йшла до весілля.

Юрій Булат (соціальні мережі)

Разом з друзями чоловік вирушив у місцеве кафе, де затримався допізна. У цьому закладі перебував один з підозрюваних, який пішов на конфлікт, а після покликав двох знайомих, після чого було скоєно вбивство.

За словами місцевих жителів, члени цього угруповання - вірменської банди, яку очолюють брати Хачатрян - часто чіплялися до відвідувачів бару, провокували бійки і жодного разу не були покарані за такі дії. Єдина справа, яка дійшла до суду - це стрільба по депутату міськради.

Підозрюваних звуть Євген Стаханов (він завдав удару ножем), Євген Барабаха та Дмитро Рибак.