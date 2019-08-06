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Вбивство Діани Хриненко: спливли несподівані подробиці розслідування

STYLERЖиття    06.08.2019 - 18:44
Вбивство Діани Хриненко: спливли несподівані подробиці розслідування
Вбивство Діани Хриненко (Колаж РБК-Україна)

У селі з'явилася зачіпка про того, хто міг скоїти злочин

Розслідування загадкового вбивства 16-річної Діани Хриненко триває вже близько року і дотепер у слідства немає підозрюваних. Дівчина вийшла з дому в серпні 2018 року в селі Суботці Кіровоградської області і відправилася в центр, щоб відсвяткувати День Незалежності з друзями. З того часу ніхто її більше не бачив. Довгі місяці поліція шукала Діану і її тіло виявили у полі тільки через кілька місяців.

Після всіх необхідних експертиз, тіло школярки передали батькам і в кінці липня 2019 року її поховали. Хто і за що вбив дівчину – так і залишається загадкою.

Вбивство Діани Хриненко: спливли несподівані подробиці розслідування

Фото: Діана Хриненко (facebook.com/Діана Хриненко)

А днями в магазин села Суботці Знам'янського району невідомі підкинули записку з ім'ям ймовірного вбивці Діани Хриненко. Про це йдеться в реєстрі досудових рішень.

Записку з ім'ям знайшла місцева жителька на сходах магазину і передала її касирові. У записці олівцем написано прізвище вбивці неповнолітньої дівчини. Її передали слідчим, які прилучили її до справи. Слідство триває.

Також відомо, що поліція не буде розголошувати результати експертиз по справі Діани Хриненко, неповнолітньої мешканки села Суботці Кіровоградської області, яка пропала 24 серпня 2018 року і була вбита.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Кіровоградській області попрощалися з загиблою 16-річною Діаною Хриненко.

А також писали про те, що в селі, де зникла 16-річна Діана Хриненко, спалахнув бунт.

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