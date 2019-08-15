Вбивство Діани Хриненко: у справі намітився несподіваний поворот

Поліція Кіровоградської області повідомила про затримання підозрюваного в вбивстві 16-річний Діани Хриненко із села Суботці Кіровоградської області. Про це повідомляє місцеве видання "Кіровоградська правда".

Ім'я підозрюваного не називається, але відомо, що останні місяці він ховався від правосуддя за кордоном. За неофіційною інформацією, до скоєння злочину він проживав у Знам'янському районі.

У четвер, 15 серпня, підозрюваному в скоєнні страшного злочину, будуть обирати запобіжний захід.

16-річна Діана Хриненко пропала в серпні 2018 року. Дівчина зібралася з друзями відсвяткувати День Незалежності, але додому вона так і не повернулася.

Протягом багатьох місяців дівчину розшукували і розглядали найнеймовірніші версії її зникнення. А навесні 2019 року останки її тіла виявили в полі. Родичі впізнали тіло загиблої, і експертиза також підтвердила, що кістки з рештками одягу належить зниклій школярці.

Фото: Діана Хриненко (facebook.com/Діана_Хриненко)

Після всіх проведених експертиз, тіло Діани було передано родичам і дівчину поховали. А ще через деякий час у поліції з'явилися зачіпки про те, хто міг скоїти страшний злочин.

Крім того, на сходи магазину в селі Суботці була підкинута записка з ім'ям ймовірного вбивці. Поліція вирішила не розголошувати деталі злочину.

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