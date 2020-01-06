Вбивство дівчат у Києві: спливли нові подробиці про страшний злочин

Підозрюваних у вбивстві дівчат у Києві затримали 6 січня в Одесі рано вранці на залізничному вокзалі. Як передали у відділі комунікації столичної поліції, чоловікові та жінці, які могли скоїти резонансний злочин, до завтра мають обрати запобіжний захід.

Йдеться про 34-річного Сергія Ксендзика і 19-річної Єлизавету Бершацьку, яких правоохоронці оголошували в розшук напередодні - саме вони "об'єктивно підозрюються" в подвійному вбивстві дівчат 16 і 19 років Єви та Марії, тіла яких були виявлені 4 січня на орендованій квартирі в Києві на вулиці Кирилівська, 127 в районі Подолу. Їх знайшла на балконі в шафі зв'язаними і з численними ножовими пораненнями господиня тієї самої квартири, коли приходила приймати житло для нових постояльців.

Ксендзик і Бершацька проживали в квартирі перед заїздом туди загиблих Каминіної та Лисенко напередодні Нового року.

Дівчат оголосили зниклими 2 січня, але вже через два дні стало відомо про трагедію.

Подвійне вбивство в Києві на Подолі - загиблі Єва та Марія (Фото: соцмережі)

Зазначимо, що одна з убитих орендувала квартиру з хлопцем, але його на місці правоохоронці не знайшли. За словами господині житла, вона отримала від того парубка СМС-ку, що вони з'їжджають раніше. Прийшовши туди, жінка виявила жахливу знахідку. Тіла убитих були зв'язані скотчем і порізані колючим, гострим предметом - ножових поранень нарахували десятки.

Правоохоронці розповіли, що отримали інформацію про те, що підозрювані з Києва можуть направлятися до Одеси. Там їх і затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, після чого передали слідчо-оперативній групі столичної поліції для проведення слідчих дій.

Підозрювані в подвійному вбивстві в Києві були затримані (Фото: Київ Оперативний)

За фактом злочину було розпочато провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК.

За словами начальника головного управління НПУ Києва Андрія Крищенка, у поліції, слідчого і процесуального керівника прокуратури є доба до завтрашнього ранку повідомити Ксендзику та Бершацькій про підозру, передає ТСН.

При цьому мотиви подвійного вбивства остаточно не з'ясовано. Припускають, що в квартирі, яка здається подобово, між ними могла статися сварка, що закінчилася страшним злочином.

Підозрюваний Ксендзик - з села Любитів Ковельського району Волинської області, чоловік неодноразово судимий. Бершацька - уродженка села Липняжки Добровеличківського району Кіровоградської області.

Також Крищенко уточнив, що 34-річний підозрюваний раніше відсидів у в'язниці 10 років за зґвалтування.

У столичній прокуратурі розповіли, що попередня кваліфікація злочину - за статтями про навмисне вбивство і розбій.

Підозрюваним загрожує від 10 років за ґратами до довічного.

Відео: Підозрюваних у вбивстві дівчат у Києві затримали в Одесі