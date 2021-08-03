Вбивство дівчинки під Харковом: сплив несподіваний нюанс про стан 13-річного мучителя

Під Харковом виявили зґвалтовану та вбиту 6-річну дівчинку . У її смерті підозрюється її 13-річний сусід на ім'я Богдан. Малятку Мирославі завдали численне число ударів тупим предметом, а тіло знайшли в покинутій будівлі. Зараз з'ясувалося, що 13-річний підліток був п'яний на момент скоєння злочину.

Досудове розслідування у справі встановило, що 13-річний Богдан перебував у стані алкогольного сп'яніння. За версією правоохоронців, він завдав дівчинці близько 10 ударів тупим предметом.

"28.07.2021, в проміжок часу з 16:00 до 18:00, малолітка, будучи в стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи в приміщенні покинутої будівлі, на грунті раптово виниклих особистих неприязних відносин... умисно завдав потерпілій не менше 10 ударів тупим твердим предметом в область голови", - сказано в постанові.

Коли зникла дитина

Мама повідомила про зникнення дівчинки 28 липня. За її словами, донька вийшла о 6 годині вечора погуляти у двір, останній раз її бачили з сусідським хлопчиком. Більше вона додому не повернулася. На пошуки дитини кинулася бригада поліції з кінологами. Тіло неповнолітньої з ознаками насильницької смерті виявили в одному з покинутих будинків смт Старий Салтів. На тілі малятка були садна, також діагностована травма голови.

Як розповіла подружка Мирослави, того дня вони грали удвох, але Богдан приєднався до них. Потім підліток запропонував піти нарвати яблук. Після цього Мирославу живий більше не бачили.

Під час судового засідання хлопець зізнався, що того дня перебував з Мирославою в приміщенні покинутої будівлі в Старому Салтові, розташованому неподалік від їхнього будинку.

Що відомо про 13-річного підлітка

Богдан жив поверховом нижче Мирослави. Він не з благополучної сім'ї - у нього немає батька, а мати зловживає алкоголем. Знайомі описували його, як агресивного хлопця. На обліку в соцслужбах він не перебував.