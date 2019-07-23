Вбивство в день виборів у Славутичі: з'ясувалися несподівані деталі злочину

У неділю, 21 липня, в день виборів, у Славутичі стався резонансний злочин – троє чоловіків накинулися на колишнього військового Юрія Булата, жорстоко його побили, а потім встромили йому ножа в сонну артерію. Один зі свідків злочину повідомив несподівані деталі в коментарі для видання "Факти".

Місцевий житель розповів, що Юрія Булата вбили представники місцевої банди, яку в місті всі бояться.

"Інколи складається враження, що у них і в поліції все схоплено. Стільки разів відбувалися напади на людей просто так, по бєспрєдєлу. Але ні самих братів, ні їхніх дружків навіть у "мавпятник" не забирали", - розповів він і додав, що члени цієї банди, пов'язані з наркотиками, закладки роблять в місті й біля них постійно крутиться молодь.

Юрій Булат (соціальні мережі)

Про Юрія Булата свідок розповів, що йому був 31 рік і він колишній військовий, майор. За кілька днів до трагедії він похвалився, що купив квартиру в Києві. У нього була дівчина і справа йшла до весілля.

В той день Юрій Булат приїхав до Славутича, щоб побачитися з батьками і проголосувати на виборах. Разом з друзями він вирушив у місцеве кафе, де затримався допізна. Хлопці з банди там часто також відпочивають – вони чіпляються до відпочиваючих, провокують їх на бійку, а потім б'ють. І жодного разу вони не були покарані за такі дії.

"Один з банди, на ім'я Діма, ходив по кафе і чіплявся до відвідувачів. Чомусь йому Юра не сподобався. Він підійшов до столика, за яким той сидів, і почав його провокувати. За шию його обнімав, говорив, давай вийдемо. Тоді втрутилася охорона. Діму вивели з кафе. Він бігав по вулиці і телескопічною дубинкою лупив по деревах, асфальту. Десь приблизно в 4:45 ранку Юра почав збиратися. Але каже: "Мене там на вулиці будуть чекати. Що робити?" Друг, який був поруч, запропонував: "Давай викличемо таксі". Діма і його дружки на вулиці біля входу чекали Юру. Юра Булат разом з товаришем попрямували до виходу. Один на ходу набирав номер таксі. Але ледве вони вийшли, на Юру накинулися і почали бити. Юра відбивався добре. Кілька професійних ударів боксера він встиг нанести. Тоді двоє його схопили за руки, а третій дістав ніж і перерізав Юре сонну артерію. Це все відбулося дуже швидко. Один хлопець хотів розборонити бійку, але не встиг...", - повідомив очевидець.

Як повідомили в поліції, всіх підозрюваних вже затримано і це дійсно члени відомого угруповання в Славутичі, які тримають в страху все місто. Всі заяви про побиття, які були раніше, постраждалі забирали самостійно і звинувачення не пред'являли.

Єдина справа, яка дійшла до суду – це стрільба по депутату міськради Гладченко. Брати Х. з банди вчинили замах на його життя, але на щастя він вижив.

Справа про вбивство Юрія Булата вже під контролем місцевих депутатів, а також інформація донесена до вищих чиновників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у день виборів у Славутичі по-звірячому вбили чоловіка.

А також розповідали про те, що стали відомі подробиці резонансного вбивства в Славутичі.