Вбивство Даші Лук'яненко: нові шокуючі деталі про злочинця

Підозрюваного у звірячому вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко поміщений в слідчий ізолятор міста Одеси і прокурор буде просити укласти його під варту без внесення застави. Його звинувачують відразу за чотирма статтями: викрадення, спроба згвалтування, умисне вбивство і наруга над тілом.

Прокурор Одеської області Олег Жученко та начальник Одеської поліції Олег Бех під час прес-брифінгу розповіли нові шокуючі подробиці резонансної справи.

З'ясувалося, що Микола Тарасов спланував викрадення Дар'ї. Він побачив її на ринку в той день і повернувся додому. Дочекався, поки вона буде йти повз його будинку, затягнув її спочатку у двір, а потім в будинок.

"Він роздягнув дівчинку і спробував зґвалтувати, а коли вона почала чинити опір став душити її. Потім він також наніс їй пошкодження або ножем, або шилом, зв'язав скотчем ноги і прив'язав до них камені, щоб тіло не могло спливти на поверхню, на голову дитині він надів кульок і теж замотав його скотчем, щоб вона не могла дихати, і скинув у вигрібну яму", - повідомив Олег Бех.

Він додав, що про затриманого в селі відгукуються як про замкнутого молодого чоловіка, який дивився кримінальні серіали, грав в агресивні комп'ютерні ігри, часто відключав мобільний телефон, щоб мати не могла до нього додзвонитися, так як не хотів їй допомагати по господарству.

Засідання суду про обрання запобіжного заходу має відбутися сьогодні, 20 червня, і прокуратура вимагатиме утримання під вартою без внесення застави.

Крім того, прокурор Одеської області Олег Жученко зазначив, що для Миколи Тарасова будуть вимагати найвищої міри покарання – довічного ув'язнення.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко - нові факти про підозрюваного (YouTube/Прокуратура Одеської області)

Нагадаємо, раніше ми розповідали всі факти про резонансне вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

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