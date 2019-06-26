Вбивство Дар'ї Лук'яненко: тіло дитини могли зберігати в морозилці

Моторошне вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко з селища Іванівка Одеської області налякало жителів України. Молодий хлопець, який знав дівчинку, заманив її в дім, а там накинувся на неї і спробував зґвалтувати. Дар'я Лук'яненко почала відбиватися і це вартувало їй життя, пишуть "Факти".

Дівчинку шукали майже шість днів і в будинку підозрюваного тричі проводили обшук і тільки в третій раз виявили тіло Дар'ї. Серед жителів Іванівки ходять різні версії, і вони кажуть, що тіло дівчинки спочатку ховали в холодильнику, а тільки після цього вбивця кинув його у вигрібну яму. Саме тому перший і другий обшук в будинку Тарасових нічого не дав.

Дарину Лук'яненко ховали в закритій труні (УНІАН)

Сусідка Марії Тарасової, матері підозрюваного, розповіла про розмову, яка сталася ще під час пошуків дівчинки.

"Я тітці Маші вірила, підтримувала її, коли вона говорила, що сина намагаються оббрехати. Вона мені сказала: "Якщо він вбив, то куди б сховав труп?" - а я відповідаю: "Як куди?! В морозилку". Адже поруч з житловим будинком Тарасових є склад для товару... Тоді тітка Маша замовкла, а після паузи сказала: "Ой, у нас не працюють морозилки, тільки холодильник", - розповіла мешканка Іванівки Ольга.

Вона уточнила, що в той день сім'я Тарасових отримала м'ясо і зберігали вони його, природно, в морозильній камері.

"Подумалося: чи не міг Микола Тарасов спочатку заховати тіло дівчинки в холодильник? А потім сам або з допомогою батьків викинув його в каналізацію? Може, тому воно збереглося?", - додала Ольга.

Дар'ю Лук'яненко ховали в закритій труні, так як тіло вже розклалося через сильну спеку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тарасов на відео розповів, що зробив з 11-річною Дашею.

А також розповідали про те, що експерти назвали точну причину смерті 11-річної Даші.