Вбивство чемпіона з джиу-джитсу через українську мову: відео затримання підозрюваного

На кадрах також видно тіло вбитого спортсмена. Він лежав біля свого ймовірного нападника. При цьому чоловік поводився неадекватно.

Він не усвідомлював того, що поруч лежить вже мертва людина, яку він убив. Підозрюваний просив охоронців допомогти спортсмену.

Крім того, він заявив, що Микола Балабатько першим напав на нього з ножем. Після затримання зловмисник скаржився на образи очевидців події, а також на гавкіт собаки.

На відео також видно ридаючу жінку, імовірно, продавщицю магазину, біля якого стався злочин.

Очевидці говорили про те, що після удару ножем Микола був ще живий і розмовляв з нею.

Коли приїхали медики, то повідомили, що ніж потрапив прямо в серце потерпілого.

Переглянути відео можна за цим посиланням.

Подробиці трагедії

За словами батька вбитого спортсмена, між його сином і чоловіком стався конфлікт через українську мову.

Чоловік запропонував молодій людині вийти на вулицю і поговорити, той погодився, оскільки був упевнений у своїх силах, але у опонента виявився ніж.

Микола був єдиним сином відомого місцевого підприємця та радника президента з питань рекреації та туризму Олега Балабатька.