Вбивство 9-річного Захара: бабуся хлопчика розповіла про дружбу онука з вбивцею

Моторошне вбивство 9-річного Захара Черевко шокувало жителів Києва. Хлопчика на озеро заманив брат співмешканця своєї матері і холоднокровно вбив. На тілі дитини було виявлено 30 ударів ножем і сліди від молотка. Бабуся Захара розповіла, що хлопчик дружив зі своїм убивцею і вони часто проводили час разом, пише OBOZREVATEL.

Вбивцю дитини звуть Ярослав Богдан. Йому 30 років, і він проживав в одній квартирі з мамою Захара і своїм рідним братом. За деякими даними, чоловік у дитинстві пройшов лікування від психічних розладів, але останнім часом він регулярно зловживав спиртним і навіть бавився наркотиками.

Бабуся Захара повідомила, що з Ярославом дитина проводbkf багато часу – у них були спільні інтереси, вони разом грали в комп'ютерні ігри. Захар часто бував у квартирі, де жила його мама і Ярослав.

"Вони дуже дружили, трохи не обнімались", - зауважила жінка. У той фатальний день Захар сказав бабусі, що повинен взяти інтерв'ю у перехожих, взяв блокнот, ручку і пішов на вулицю. Пояснення Захара здивувало бабусю, але не налякало, так як хлопчик був дуже товариським і допитливим.

"Кажу, у кого ти будеш питати. Відповідає, в перехожих. Одягнувся, одягнув білу сорочку в сіру смужку, брюки, туфельки, взяв блокнотик з ручкою і пішов. Мабуть, цей Ярослав так його і заманив на озеро, мовляв, будемо займатися розслідуваннями", - додала бабуся. Сусіди розповіли, що Захар мріяв у майбутньому стати поліцейським і його дуже цікавили розслідування.

Захара Черевко вбив дядько з-за комп'ютера (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ярослав Богдан повернувся додому близько 10 вечора після прогулянки. На ньому був мокрий і брудний одяг. Домашнім він сказав, що "по смітниках лазив", а потім помився та перевдягся.

"Донька з новим чоловіком бачили, що Ярослав повернувся в 10 вечора, одяг був мокрим і брудним. Дочка запитує, мовляв, чому ти мокрий. Той каже, що помився, по смітниках якихось лазив. Потім побачили його взуття вже помитим, запитують, чому воно мокре. Він там що-то теж почав придумувати", - розповіла бабуся.

Ніхто його ні в чому не запідозрив, так як його не вважали цілком нормальним. Бабуся Захара розповіла, що в юності він отримав травму голови.

"Років 10 тому у нього начебто була травма голови, і після цього він лікувався у психіатричній лікарні. Мама його весь час оберігала, говорила, що йому не можна працювати, годувала його. Через це у них там і були конфлікти. Він здоровий такий, займався боротьбою, міг би і працювати, а не сидіти вдома. В той день у них теж там стався конфлікт, і ось Ярослав так помстився. Але чому він вибрав дитину?" - розповіла жінка.

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