Вбивство 7-річної Марійки: в поліції розповіли про звірства підозрюваного

Підозрюваний у вбивстві Марійки Борисової в селі Щасливе Херсонської області 62-річний Микола скоїв ряд жорстоких злочинів раніше, а також цікавився дитячою порнографією.
Про це розповів у Facebook Начальник ГУ НП в Херсонській області Олександр Прокудін.
Прокудін пише, що жодні маніпуляції на тему "повісили злочин" не мають місця, адже, мовляв "результати експертизи анонсували 17 березня, а підозрюваного оголосили раніше".
"Дійсно, деякі експертизи були зроблені раніше, тому що ми виходили з клопотанням до керівництва Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи, щоб прискорити встановлену чергу експертиз через страшний злочин проти дитини..." - пише чиновник.
За словами начальника поліції області, 62-річний підозрюваний на ім'я Микола раніше скоїв чотири злочини. Один з них, що стався у 2000 році, - з особливою жорстокістю.
"Будучи в стані алкогольного сп'яніння, підозрюваний приніс щітку для чистки доїльних апаратів з метою заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень. Підозрюваний ввів щітку в анальний отвір потерпілого. У результаті побиття та введення чужорідного предмета потерпілому були спричинені тяжкі тілесні ушкодження за критерієм небезпеки для життя в момент заподіяння", - навів Прокудін витяг з вироку суду.
До того ж в історії пошукових запитів на комп'ютері підозрюваного виявили числені перегляди сайтів з дитячим порно.
А жінки в селі Щасливе неодноразово скаржились на його поведінку, але в останню мить відмовлялися, бо "живемо в одному селі", тому що "коли вип'єш, таке буває".
Нагадаємо, що тіло семирічної Марійки Борисової було знайдено в напівзруйнованому сараї в селі Щасливе Херсонської області 11 березня неподалік від місця, де жила дівчинка. Дитину розшукували з 7-го числа.
Підозрюваний у вбивстві розповів, як ховав тіло дівчинки, а генетична експертиза доводить його причетність до смерті Марійки.